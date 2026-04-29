Sporting Cristal ilusiona a sus hinchas con una posible clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse sobre Junior de Barranquilla por 2-0 y quedar, de momento, en el primer lugar de su grupo con 6 puntos de 9 posibles. Los goles fueron anotados por Santiago González y Catriel Cabellos.

Si embargo, no todo es felicidad en el Rímac, pues además de su complicada situación en la Liga, al finalizar el partido ante el club colombiano el último martes, se informó sobre una lesión que padece el destacado zaguero Miguel Araujo.

Según información del periodista de TV Perú, Alfredo Ccasa Godoy, el también seleccionado nacional estaría descartado para los próximos partidos ante Cusco FC por el Torneo Apertura y Palmeiras por Copa Libertadores.

“Miguel Araujo terminó adolorido en la planta del pie derecho. Una lesión (fascitis) que adolece desde el partido contra los Chankas, y ayer tuvo que INFILTRARSE para el duelo contra Junior. Su recuperación sería de 4 semanas”, indicó el comunicado a través de sus redes sociales.

Aún no se tiene reporte oficial de Departamento Médico del club celeste, por lo que las siguientes horas son clave para confirmar una lesión que lo marginaría de importantes encuentros tanto de la competición local como internacional.

Araujo fue uno de los puntos más altos en el equipo de Zé Ricardo y, junto a Rafael Lutiger, fue una muralla impenetrable para la ofensiva de Junior de Barranquilla que tuvo a importantes futbolistas en ataque como Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel.

Ahora, Sporting Cristal afrontará una exigente seguidilla de partidos. Este domingo 3 de mayo recibirá a Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura de la Liga 1, y el martes 5 jugará en Matute ante Palmeiras, para seguir trabajando su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por si esto fuera poco, el sábado 9 del mismo mes visitará en el estadio Alejandro Villanueva a Alianza Lima, uno de los líderes del campeonato y que se perfila como firme candidato para ganar el primer torneo de la temporada en Perú.

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