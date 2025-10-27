El último domingo, Universitario de Deportes hizo su tarea en Tarma y venció por 2-1 a ADT para coronarse tricampeón del fútbol peruano, luego de un 2025 en donde volvieron a mostrar su superioridad a lo largo de los dos torneos cortos. Si bien el trámite no fue fácil, con los locales yéndose al descanso con la ventaja en el marcador, los cremas remaron a contracorriente y consiguieron remontar con un iluminado Alex Valera –dio una asistencia para el empate y anotó el 2-1 definitivo–.

Tras los festejos en territorio tarmeño, hubo un mensaje a lo lejos que se hizo sentir a través de las redes sociales. Jean Ferrari, exadministrador del club y actual director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), utilizó su cuenta de X para felicitar a todo el plantel crema por este logro histórico.

Recordemos que Ferrari fue administrador de la institución de Ate hasta mediados de esta temporada, cuando decidió renunciar a su cargo para asumir un nuevo reto en la FPF. Si bien desde entonces ha tratado de mantener la neutralidad, esta vez su saludo tuvo cierto grado de nostalgia y remarcó sentirse orgulloso por este tricampeonato.

“Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles pero, con la convicción que siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la ‘U’ de lejos y me llena de le orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro. Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú. Vamos por la gloria”, señaló.

Jean Ferrari es el actual director general de fútbol de la FPF. (Foto: Pedro Salazar / Depor)

Durante las celebraciones, Franco Velazco, el actual administrador provisional merengue, no dudó en mencionar que todo lo conseguido alrededor de este tricampeonato, lo comenzó la gestión que tuvo a Jean Ferrari a la cabeza. Para él, el exfutbolista también forma parte de este hecho histórico para el club.

“Pasamos un año 2022 duro porque teníamos que ver muchos aspectos relacionados a la institución, pero todo esto es parte de un planeamiento que comenzó con Jean (Ferrari), que a veces no lo quiero mencionar porque está en una posición que le van a pedir neutralidad, pero es parte de la historia de este tricampeonato”, señaló en diálogo con L1 MAX.

Franco Velazco reconoció a Jean Ferrari como parte importante en el tricampeonato de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR