Universitario de Deportes vivió una tarde histórica en Tarma. Una de esas tardes que el más ferviente de los hinchas espera que sea interminable para no parar de festejar. Y es que los cremas cumplieron con su tarea, vencieron por 2-1 a ADT en un trámite complicadísimo y sellaron su tricampeonato con broche de oro. Si bien todavía tienen dos partidos pendientes, no hay vuelta que darle: los cremas siguen mandando en el fútbol peruano.

Luego de los festejos y la algarabía en el interior del Estadio Unión Tarma –celebración que seguramente se extenderá por los próximos días y tras la premiación que se dará tras el partido ante Deportivo Garcilaso, el viernes 7 de noviembre–, los principales artífices de este logro comenzaron a desfilar en zona mixta para charla con los medios de comunicación. Uno de ellos fue Álvaro Barco, director deportivo de la institución de Ate.

En una de sus primeros intervenciones ante la prensa, el directivo se mostró feliz por el tricampeonato y apuntó a sostener gran parte del plantel pensando en el 2026. Según señaló, el área deportiva va a apuntar cada vez más alto y ahora, luego de los festejos, se enfocarán en hacer que la plantilla sea más rica para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores a la par.

“Darle el valor a este equipo, a los jugadores. Estamos muy contentos, ojalá se pueda mantener este equipo en casi su plenitud y poder llegar a la Copa Libertadores en mejores condiciones”, señaló. Recordemos que Universitario no solo buscará superar lo hecho este año a nivel internacional, donde llegaron hasta octavos de final de la Copa Libertadores, sino también tendrá la lucha por el tetracampeonato.

En otro momento de su diálogo con los periodistas, Barco destacó la temple de los jugadores para remontarle el partido a ADT. “Con una jerarquía inmensa. No es nada fácil jugar en este clima, en esta clase de canchas que realmente no son muy buenas para jugar bien al fútbol, pero jugaron como debe jugarse”, indicó.

Álvaro Barco, quien llegó a Universitario para tomar el lugar que había quedado vacante tras la partida de Manuel Barreto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), estuvo muy emocionado y recordó el hinchaje de toda su familia por el club de sus amores. Ahora tiene una tarea importante para sostener esta superioridad en la Liga 1.

“Es una página más gloriosa del club y una satisfacción y un gran momento de ser parte de ella. Es una satisfacción inmensa. El amor que le tiene mi familia, que le tenemos todos a la ‘U’ es inmenso”, aseveró. Desde ahora en adelante, Barco empezará a tomar decisiones claves pensando en la conformación del plantel de la ‘U’ para el 2026. En la interna saben que esto aún no termina y la exigencia aumenta cada vez más.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

