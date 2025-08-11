Las últimas horas han sido muy movidas para Emelec. Y es que además de la preocupación por alejarse por completo de la zona de descenso –hoy están a siete puntos y se mantienen expectantes en la zona de clasificación a la Fase Final II–, se habló mucho sobre la posibilidad de que pierdan a Christian Cueva, uno de sus mejores jugadores, a raíz de los rumores que lo vinculaban a Junior de Barranquilla.

Todo comenzó con las declaraciones de Édgar Ospina, director técnico colombiano y que en su momento trabajó en la Liga 1, quien en una entrevista con el programa Habla Sensei reveló el supuesto llamado del ‘Tiburón’ para contar con los servicios del nacido en Huamachuco. Según explicó, en el cuadro cafetero están necesitando a un mediocampista de sus características.

“Ya le dieron un telefonazo a Christian Cueva. Esta se la doy, ya le timbraron de Junior de Barranquilla porque él no está muy a gusto en Emelec. Que le pregunte a Alberto Rodríguez que tal pagan en Junior de Barranquilla. Telefonazo ya le pegaron porque necesitan a un jugador de avanzada en la parte de arriba”, comentó.

Estas palabras, por supuesto, hicieron eco en Ecuador y rápidamente comenzaron a reaccionar desde el entorno del ‘Bombillo’. Recordemos que Christian Cueva tiene contrato con los guayaquileños hasta junio del 2026 y, dependiendo de su rendimiento y los objetivos cumplidos, tendrá la chance de extenderlo.

Además de los primeros informes de la prensa norteña, en donde aseguran que Cueva está a gusto en Emelec y por ahora no hubo ni el más mínimo contacto con Junior de Barranquilla, salió al frente Jorge Guzmán, presidente del conjunto ecuatoriano. En diálogo con KCH Radio, el directivo habló sobre el futuro del volante nacional en la institución que comanda.

Christian Cueva llegó a Emelec tras tener un primer buen semestre con Cienciano. (Foto: Emelec)

Guzmán valoró la compenetración que ha tenido ‘Aladino’ con Emelec y la cercanía que ha construido con la hinchada, donde muchos de ellos valoran su aporte desde que llegó al club. Así pues, sostuvo que espera que su permanencia en el ‘Bombillo’ se extienda, siempre y cuando las condiciones económicas estén dadas para que lleguen a un acuerdo para su renovación.

“Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que él continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten, sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel”, afirmó.

El presidente de Emelec es consciente que ahora que están repuntando en la LigaPro, lo ideal será que sostenga la base de este equipo para la próxima temporada, en donde el nombre de Christian Cueva está incluido. “Sabemos que Cueva es un jugador muy querido por la hinchada en tan poco tiempo y lucharemos para que el próximo año continúe en el club”, aseveró.

Por ahora, mientras Cueva se recupera del microdesgarro que lo ha mantenido fuera de las canchas en los últimos dos partidos, todo está claro respecto a su continuidad en Ecuador. Hoy los dirigidos por Guillermo Duró recibirán al Deportivo Cuenca en el Estadio George Capwell, por la jornada 24 del campeonato ecuatoriano, y el volante de 33 años todavía tendrá que esperar para ser considerado en la convocatoria.

Jorge Guzmán, presidente de Emelec, quiere seguir contando con Christian Cueva. (Foto: Emelec)

