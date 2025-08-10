Melgar atraviesa un momento complicado en la Liga 1 y la tensión comienza a sentirse también fuera de la cancha. Hoy el equipo rojinegro volvió a perder, esta vez 1-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, acumulando así su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria. La única alegría del ‘Dominó’ en el Torneo Clausura llegó en la fecha inaugural, pero desde entonces solo sumó dos empates y dos derrotas. Esta racha negativa no pasó desapercibida para los hinchas arequipeños que viajaron hasta Lima, quienes, al final del encuentro, manifestaron su incomodidad por el bajo rendimiento del equipo. En medio de este clima, el dueño de la institución, Jader Rizqallah, se acercó para conversar con ellos, protagonizando un tenso intercambio de opiniones.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran a Jader Rizqallah intentando calmar los ánimos y dejando en claro que no huye a la responsabilidad. “Soy el primero que está molesto, yo doy la cara”, se le escucha decir, mientras un grupo de hinchas lo increpa desde las gradas de occidente del Alberto Gallardo.

El directivo sostuvo que en los buenos momentos prefiere mantenerse al margen de los focos mediáticos, pero que ahora, en medio de la crisis, considera necesario dialogar cara a cara con los hinchas rojinegros. “Cuando todos son felices no aparezco, y ahora doy la cara a todo el mundo”, señaló.

En su defensa, Jader Rizqallah también pidió paciencia y aseguró que la llegada de Juan Reynoso al banquillo será un punto de quiebre para revertir la situación. “Con su llegada, Juan va a cambiar las cosas. Él tomará las decisiones”, afirmó con convicción.

En ese momento, uno de los hinchas tomó la palabra y recordó con molestia la goleada sufrida ante Universitario en el Apertura. Criticó que, tras aquel 4-1, ningún jugador se acercara a ofrecer disculpas. “Se metieron directo, ni palabra nos dieron”, reclamó, evidenciando el malestar acumulado.

Rizqallah respondió reafirmando que ahora estaba presente para escuchar y asumir el mal momento, y pidió respaldo para poder trabajar en la recuperación del equipo. “Quédense tranquilos, hay cosas que el club va a hacer. Entiendo que los resultados son lo más importante. Soy el primero que quiere ganar”, dijo.

El cruce de opiniones dejó en claro que la relación entre la directiva y parte de la hinchada atraviesa un momento delicado. Aunque hubo tensión, el dirigente cerró la conversación apelando a la unión. “Estamos juntos a muerte”, finalizó, intentando calmar el ambiente.

Mientras tanto, Melgar deberá enfocarse rápidamente en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. El equipo recibirá a Ayacucho FC el domingo 17 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA, un duelo que podría romper la racha negativa de los ‘rojinegros’.

Tensa discusión entre dirigente de Melgar y los hinchas rojinegros tras la derrota ante Sporting Cristal | VIDEO: R1chard (X)

TE PUEDE INTERESAR