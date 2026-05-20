El panorama institucional de Sport Boys vuelve a generar preocupación tras los recientes pronunciamientos de la SAFAP y del propio club porteño. En medio de esta situación, el plantel profesional del cuadro rosado emitió un comunicado oficial aclarando que, hasta la fecha, no recibió el pago correspondiente al mes de abril, desmintiendo así las versiones difundidas en las últimas horas sobre una supuesta regularización salarial en el Callao.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, los futbolistas del cuadro chalaco aclararon que hasta la fecha continúan pendientes los sueldos del último mes, contradiciendo así las versiones que circularon públicamente en las últimas horas.
“Hasta la fecha, no se ha realizado el pago correspondiente al sueldo del mes de abril, contrario a lo que se viene mencionando públicamente”, señalaron los jugadores en el documento oficial.
Además, el plantel explicó que decidió emitir el comunicado para evitar desinformación y transparentar una situación que afecta directamente a todos los integrantes del equipo profesional.
“No es la primera vez que se menciona una información incorrecta”, agregaron los futbolistas rosados, dejando entrever su molestia por el manejo de la situación extradeportiva que atraviesa el club.
Asimismo, los jugadores exigieron que la deuda pendiente sea cancelada lo más pronto posible para evitar que el aspecto económico termine afectando el rendimiento deportivo del equipo durante la temporada.
“El esfuerzo, profesionalismo y compromiso demostrado por el plantel dentro del campo no se vea perjudicado por circunstancias extradeportivas”, indica otra parte del comunicado difundido por Sport Boys.
Pese al complicado contexto institucional, el plantel reafirmó su compromiso con el club, la hinchada y el comando técnico, asegurando que continuarán trabajando para sacar adelante los objetivos deportivos en la Liga 1.
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