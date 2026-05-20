Universitario puede dormir un poco más tranquilo esta noche, después de conseguir un empate de oro que le permite seguir soñando con una clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Esta diferencia que ha marcado con Nacional, incluso les da la chance de seguir en un torneo internacional, así sea los play-offs de la Copa Sudamericana, pero quien no se quedó del todo contento fue su nuevo entrenador. Héctor Cúper debutó en el banquillo y aseguró que el plantel tuvo más chances de conseguir el triunfo pero el factor de la suerte, fue algo que también terminó influyendo en el desarrollo del partido.

El planteamiento del experimentado técnico argentino priorizó la solidez en el bloque bajo para contrarrestar el poderío físico del conjunto charrúa. Aunque el trámite careció de fluidez en la generación de juego, la respuesta defensiva del cuadro merengue hizo que pudieran anteponerse en la table ante el conjunto uruguayo.

Tras el pitazo final, Cúper explicó ante los medios que su primera gran consigna para este compromiso fue devolverle la estabilidad y el equilibrio a la zaga estudiantil. “Hice mucho hincapié en no perder ese orden. Sobre todo porque un equipo que quiere ganar debe ser muy ordenado defensivamente”, analizó el DT en conferencia de prensa.

Nacional empató 0-0 con Universitario por la Copa Libertadores 2026 en el estadio Gran Parque Central.

Para el estratega merengue, la solidez en el fondo es el requisito indispensable para luego poder desplegar un ataque con verdaderas opciones de hacer daño al rival. “Universitario lo que tiene que hacer es siempre ir a ganar. Si uno tiene orden defensivo, todo lo que se venga para adelante se va a poder hacer”, añadió con firmeza.

A pesar del valor del resultado para seguir con vida en la Copa, el timonel argentino dejó en claro que su mentalidad competitiva le impide festejar una igualdad en casa. “No voy a celebrar un empate pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir”, matizó con autocrítica.

Respecto a las modificaciones en la pizarra, el director técnico merengue confesó que su única gran variante táctica consistió en prescindir de un volante ancla tradicional en la volante. “No se han cambiado muchas cosas, salvo en el centro del campo que se realizó unas variantes y yo creo que esta noche salió bastante bien”, detalló.

Universitario vs. Nacional de Uruguay se enfrentan por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo el técnico sobre lo que puso ser el gol del triunfo?

Cúper también se dio un tiempo para lamentar la clarísima ocasión errada en los últimos suspiros tras una gran asistencia de Sekou Gassama. “Tuvimos la mala suerte que en la última jugada pudo haber sido gol... Pérez Guedes decidió mal, pero bueno, tenemos que trabajar en este poco tiempo”, explicó sobre la acción que pudo significar el triunfo.

Finalmente, el balance de su estreno oficial dejó al argentino conforme con la respuesta y la actitud de sus dirigidos en tan pocos días de trabajo. “Me hubiese gustado ganar... de todas maneras me voy conforme con todas las cosas que se hicieron y he pedido. Lo que han hecho los chicos de verdad me deja conforme”, concluyó.

Martín Pérez Guedes tuvo la victoria de Universitario pero falló de increíble manera. (Video: ESPN)

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