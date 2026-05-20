La fecha 5 de la Copa Libertadores dejó un panorama bastante ajustado para Universitario de Deportes. El cuadro crema igualó sin goles frente a Nacional de Uruguay en Montevideo y, aunque rescató un punto importante en condición de visitante, todavía no aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo continental. Además, tras la goleada de Coquimbo Unido por 3-0 sobre Deportes Tolima, el conjunto chileno aseguró su pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, dejando solo un cupo disponible para los octavos de final del grupo.

Universitario tuvo la victoria en los minutos finales del partido. Sekou Gassama recibió un balón dentro del área y asistió a Martín Pérez Guedes, quien no logró impactar correctamente la pelota y terminó pifiando el disparo, dejando el 0-0 definitivo entre cremas y uruguayos.

Martín Pérez Guedes tuvo la victoria de Universitario pero falló de increíble manera. (Video: ESPN)

Además, el otro partido del grupo terminó siendo clave para el panorama merengue. Coquimbo Unido goleó 3-0 a Deportes Tolima y se consolidó como líder absoluto del Grupo B, dejando abierta la pelea por el segundo cupo de clasificación.

Con estos resultados, Coquimbo Unido quedó prácticamente clasificado a la siguiente ronda, mientras que Universitario, Tolima y Nacional definirán todo en la última fecha del grupo.

Actualmente, Universitario depende de sí mismo para avanzar a octavos de final. El equipo dirigido por Héctor Cúper deberá derrotar a Deportes Tolima en el estadio Monumental en la sexta jornada para asegurar su clasificación.

Héctor Cúper debutó como entrenador de Universitario. (Foto: Getty Images)

Si la ‘U’ consigue vencer al cuadro colombiano, dejará eliminado directamente a Tolima y avanzará a la siguiente ronda sin necesidad de revisar otros resultados dentro del grupo.

Por otro lado, un empate complicaría seriamente las opciones cremas. En ese escenario, Universitario necesitará que Nacional no derrote a Coquimbo Unido y además deberá esperar que la diferencia de goles lo favorezca frente a los uruguayos.

Mientras tanto, una derrota ante Tolima dejaría automáticamente eliminado al cuadro merengue de la Copa Libertadores 2026 y lo obligaría a conformarse únicamente con la posibilidad de disputar el repechaje de Copa Sudamericana.

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