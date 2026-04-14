El mediocampista de Alianza Lima, Esteban Pavez, expresó su satisfacción luego del triunfo como visitante ante ADT, destacando la importancia de sumar en una plaza complicada.

Pavez, no ocultó su satisfacción tras la victoria conseguida en condición de visitante frente a ADT, en un escenario siempre complicado por la altura y la intensidad del rival. El volante chileno resaltó el valor de sumar fuera de casa, pero también subrayó el trabajo colectivo que permitió quedarse con los tres puntos.

Además, Pavez tuvo una participación directa en la jugada que terminó en el gol de Eryc Castillo, iniciando y aportando claridad en la acción ofensiva que rompió la paridad. Su intervención fue clave para destrabar un partido cerrado, demostrando liderazgo en el mediocampo y capacidad para aparecer en momentos determinantes.

“Conseguimos un triunfo importante. Perdimos el clásico con Universitario de Deportes y nos dolió mucho, por lo que este partido lo teníamos que ganar de todas maneras en una cancha difícil, donde Alianza no había ganado”, señaló el volante en L1 MAX.

En ese contexto, destacó la responsabilidad y la presión que representa vestir la camiseta blanquiazul, así como la ambición con la que afronta cada partido el equipo: “Alianza es un equipo muy grande que tiene que ganar en todas las canchas. Estamos mentalizados en conseguir el triunfo, hicimos un gran partido y logramos los tres puntos”.

En el tramo final de sus declaraciones, Esteban Pavez remarcó que el plantel no pierde de vista la meta trazada y que el grupo mantiene la calma pese a la exigencia del torneo. El volante dejó en claro que el equipo apuesta por avanzar partido a partido, con la convicción de seguir en la pelea por sus objetivos.

En el cierre de sus declaraciones, Pavez remarcó que el plantel sigue concentrado en la meta trazada y no se desvía del camino. “Sabemos que seguimos dependiendo de nosotros, vamos paso a paso, esto es un camino largo. Esto es para toda la gente”, concluyó.

Finalmente, Alianza Lima recibirá a Cusco FC, en un duelo programado por la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido se jugará el próximo sábado 18 de abril en el Estadio de Matute a las 8:00 p.m.

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