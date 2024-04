Si la remontada de Universitario de Deportes en su debut en la Copa Libertadores ante LDU de Quito, último campeón de la Copa Sudamericana, fue un buen resultado, Junior no se quedó atrás y sacó también un triunfazo ante Botafogo para dejar en claro lo reñido que será el Grupo D. El vigente monarca colombiano se llevó la victoria en Brasil, en una plaza donde pocos podrán decir lo mismo, para compartir la punta con los cremas. Y a raíz de que sus caminos se cruzarán en la segunda fecha, Depor realizó una radiografía sobre cómo llega el ‘Tiburón’ para el duelo de este martes frente a la ‘U’ en Barranquilla.

El elenco barranquillero, que el año pasado salió campeón a final de temporada luego de cuatro años de ausencia, lleva ya 18 encuentros en el año con un saldo de nueve victorias, tres empates y seis derrotas. A nivel local, a inicios del 2024, perdieron la Superliga de Colombia ante Millonarios; y en el Apertura ‘cafetero’ marchan séptimos con 24 unidades (a ocho puntos del líder Bucaramanga). A nivel continental vienen de ganarle 3-1 a Botafogo en Río de Janeiro.

Si bien aquella presentación en Brasil mostró la versión más superlativa del ‘Tiburón’, el técnico Arturo Reyes aún no encuentra la regularidad que busca y la que tuvo el año pasado para salir campeón. En el Apertura, todavía no aseguraron su boleto a los cuadrangulares semifinales, donde clasifican los ocho primeros. Estar séptimos no les garantiza nada, sobre todo luego de caer goleados en su visita ante América de Cali por 4-1 el último sábado. Así, un Junior herido se presenta ante su gente con la necesidad de dejar atrás las dudas frente a la ‘U’.

Partidos de Junior en la temporada Torneo América de Cali 4-1 Junior Liga Dimayor Apertura Botafogo 1-3 Junior Copa Libertadores, Fase de grupos Junior 1-0 La Equidad Liga Dimayor Apertura Patriotas 1-0 Junior Liga Dimayor Apertura Junior 3-1 Jaguares FC Liga Dimayor Apertura Águilas Doradas 0-2 Junior Liga Dimayor Apertura Junior 0-0 A. Nacional Liga Dimayor Apertura Deportivo Pereira 3-3 Junior Liga Dimayor Apertura Independiente Santa Fe 3-0 Junior Liga Dimayor Apertura Junior 0-1 Deportes Tolima Liga Dimayor Apertura Fortaleza CEIF 2-0 Junior Liga Dimayor Apertura Junior 2-0 Deportivo Pasto Liga Dimayor Apertura Alianza FC 0-1 Junior Liga Dimayor Apertura Junior 2-0 Independiente Medellín Liga Dimayor Apertura Boyacá Chicó 2-2 Junior Liga Dimayor Apertura Millonarios 2-0 Junior Superliga BetPlay, Ida Junior 2-0 A. Bucaramanga Liga Dimayor Apertura Junior 1-0 Millonarios Superliga BetPlay, Ida

¿Cómo le fue a Junior de local?

Aunque el ‘Tiburón’ tiene un 50% de victorias en sus 18 encuentros de esta temporada, un balance regular y hasta aceptable para algunos, sus estadísticas son más favorables en condición de local. El Metropolitano de Barranquilla, casa del Junior y también de la Selección Colombia en Eliminatorias, ha servido de fortín para los pupilos de Reyes al haber conseguido seis triunfos, un empate y una sola derrota.

Entre sus triunfos más destacados están el superar a Millonarios a inicio de temporada; al Atlético Bucaramanga, actual líder del Apertura en Colombia; así como a Independiente Medellín, entre otros más. Su única caída en el Metropolitano fue a manos de Deportes Tolima por la mínima diferencia (1-0) en febrero. En el siguiente partido, empató ante Atlético Nacional sin goles y de ahí encadenó dos victorias seguidas como local.

Ahora, el ‘Tiburón’ no solo se ha hecho fuerte en casa esta temporada. Además de hacer respetar el Metropolitano, ha sumado a la estadística la poca cantidad de goles recibidos. En ocho duelos, solo le han encajado dos tantos, en el resto mantuvo su valla invicta . Solo sufrió un gol ante Tolima, que fue el de la derrota, y otro ante Jaguares FC, que terminó con un 3-1 a favor del Junior.

Partidos como local del Junior Torneo Junior 1-0 La Equidad Liga Dimayor Apertura Junior 3-1 Jaguares FC Liga Dimayor Apertura Junior 0-0 A. Nacional Liga Dimayor Apertura Junior 0-1 Deportes Tolima Liga Dimayor Apertura Junior 2-0 Deportivo Pasto Liga Dimayor Apertura Junior 3-0 Independiente Medellín Liga Dimayor Apertura Junior 2-0 A. Bucaramanga Liga Dimayor Apertura Junior 1-0 Millonarios Superliga BetPlay (Ida)

¿Cómo juega y quienes son sus figuras?

El elenco rojiblanco, que también celebra su Centenario este año, juega con un 4-2-3-1 bajo el mando de Arturo Reyes. El DT ‘cafetero’ prioriza el fútbol vistoso, con toque de balón a ras de piso y cuando no la tiene aplica una presión alta. No solo propone con el balón, también sabe jugar de contraataque al tener dos extremos rápidos y dos laterales con llegada. Asimismo, destacan sus dos volantes mixtos (uno más centrado en defensa) y un creativo para habilitar al único punta.

En la pizarra de Reyes, figuran en el arco Santiago Mele; dos centrales fuertes y de buen anticipo como Jermein Peña y Emanuel Olivera; los laterales juegan un papel importante por sus trepadas en ataque, sobre todo por la izquierda con Gabriel Fuentes. En el medio, Didier Moreno cumple la función de volante de recuperación y Víctor Cantillo de mixto. Como extremos, dos velocistas como Déiber Caicedo y José Enamorado. Yimmy Chará es el creativo y Carlos Bacca el referente de ataque.

Carlos Bacca juega en Junior de Barranquilla desde 2022. (AFP)

Y al igual que la ‘U’, Junior ha mantenido la base del equipo que salió campeón el año pasado , como el arquero Santiago Mele, el lateral Gabriel Fuentes, el mediocentro Didier Moreno y el tridente de arriba formado por Déiber Caicedo, José Enamorado y Carlos Bacca. No solo eso, también ha incorporado jugadores importantes para este año como el mediocampista Víctor Cantillo, el volante Yimmi Chará y el delantero Marco Pérez, haciendo que para muchos entendidos del fútbol colombiano tengan el mejor equipo de dicho país.

En ese sentido, Junior reposa sus objetivos en sus principales figuras. No hay mayor introducción para Carlos Bacca, goleador, capitán e ídolo del ‘Tiburón’, quien se mantiene vigente a sus 37 años en su natal país luego de pasear por varias temporadas su fútbol en Europa. Es el principal referente del área barranquillera, actual artillero del equipo con seis anotaciones y viene de marcar un doblete ante Botafogo.

Otra figura es el arquero Santiago Mele, quien ha sido convocado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay en las Eliminatorias. El charrúa, a pesar de su edad (26 años), se ha mostrado como garantía en el arco del ‘Tiburón’. Lo mismo con José Enamorado, extremo por derecha de gran velocidad y llegada al arco. Sumado a sus virtudes ofensivas, está la capacidad para asistir a sus compañeros.

Y en cuanto a la promesa o jugador revelación del equipo está Déiber Caicedo, que con 24 años es el futbolista de mayor valor en el mercado de Junior, según Transfermarkt (vale 3 millones de dólares). Aunque está cedido por el Vancouver de la MLS, el habilidoso extremo ha sabido compenetrarse bien con el equipo, juega por izquierda, también por el centro, le pega de media distancia y complementa con frescura la experiencia de Bacca en ataque.

Posible alineación de Junior para recibir a Universitario por la Copa Libertadores.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO