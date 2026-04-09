El exentrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, se pronunció sobre el presente del club rimense luego de la reciente victoria ante Cerro Porteño con gol de Felipe Vizeu en la Copa Libertadores. El técnico peruano analizó el rendimiento del equipo y respaldó tanto al delantero brasileño como al nuevo entrenador brasileño Zé Ricardo.

Mosquera destacó que el triunfo fue importante para el equipo celeste, especialmente por el contexto en el que se dio. “Me gustó que gane Cristal, porque soy hincha de Cristal. Me gustó que le vaya bien. Hizo dos cambios que cambiaron la historia del partido”, comentó sobre el encuentro que terminó favoreciendo a los rimenses.

En esa línea, el entrenador también se refirió al delantero brasileño Felipe Vizeu, quien volvió a marcar tras varios meses sin anotar. Para Mosquera, el atacante merece respaldo del entorno celeste. “Me gustó lo de Vizeu también que hizo un gol. También ha sido muy, muy maltratado”, expresó.

Felipe Vizeu anotó el gol del triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: Getty Images)

El técnico además cuestionó la dureza con la que algunos aficionados y comentaristas juzgan a los futbolistas. “A veces me pregunto si estas personas que tanto insultan y maltratan, ¿cómo serán en su vida? ¿Serán también unos capos? ¿Unos cracks? Sin errores, sin malos días”, reflexionó.

Mosquera también aprovechó para defender al nuevo entrenador de Sporting Cristal, quien recibió críticas incluso antes de asumir oficialmente el cargo. El estratega consideró que primero se debe evaluar el trabajo antes de emitir opiniones.

“Sí, el currículum es importante, pero estamos hablando de un entrenador que está en Brasil, donde el fútbol es de primer mundo. Creo que nos estamos acostumbrando a calificar antes de ver el trabajo”, manifestó.

Asimismo, señaló que muchas críticas aparecieron incluso antes de que el técnico llegue al país. “No ha llegado todavía al aeropuerto y ya lo habían chancado al profe. Yo creo que si escucha eso en el mismo avión se sube y se vuelve a ir (risas)”, agregó.

Finalmente, Mosquera aseguró que Zé Ricardo conoce el desafío que representa dirigir a un club como Sporting Cristal. “Él sabe en qué situación está el Sporting Cristal. Si viene acá es porque piensa que puede cambiar algunas cosas”, concluyó el entrenador, quien pidió renovar la confianza en el plantel celeste.

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