Después de perder el clásico ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, en Alianza Lima continúan trabajando para levantar en la siguiente jornada, conscientes de que el rival será ADT en Tarma y suele ser una plaza complicada para robar puntos. En tienda íntima existe la obligación de puntuar en suelo tarmeño, con el objetivo de meter presión a Los Chankas y llegar bien al encuentro frente a Cusco FC en condición de local.

Sin embargo, este no es el único tema en agenda en Alianza Lima. Y es que a raíz de la decisión técnica de no sacar en lista a Federico Girotti para afrontar el clásico, mucho se ha hablado acerca de su continuidad en el plantel pensando en el Torneo Clausura. Incluso, se ha especulado sobre una supuesta ruptura de la relación con Pablo Guede, lo que derivaría en su apartamiento y sus limitados minutos en el campeonato.

Antes del enfrentamiento con Universitario, Girotti sí salió en lista en el 2-0 frente a Juan Pablo II College, pero no ingresó. Lo mismo contra Deportivo Garcilaso en Cusco (1-1), donde vio todo el partido desde el banco de suplentes. Para revisar sus últimos minutos con Alianza Lima, tenemos que remontarnos al 3-1 sobre Melgar en Matute, donde ingresó a los 86′ por Paolo Guerrero.

Federico Girotti no salió en lista para el clásico frente a Universitario. (Foto: Getty Images)

En sentido, en las últimas horas se reveló la postura que existe en la interna de la institución victoriana. Según señalaron en el programa Modo Fútbol, en Alianza Lima no tienen pensando en desprenderse de Federico Girotti a mitad de temporada, ya sea como venta o cesión. El comando técnico lo sigue teniendo en cuenta, pese a no haber sido considerado para el duelo ante la ‘U’.

Se sabe, además, que Alianza Lima invirtió una importante suma de dinero para comprar el 50% del pase del delantero argentino, con un contrato hasta finales del 2028. Es decir, en la interna lo ven como un refuerzo que puede rendir para en un mediano o largo plazo ser vendido al exterior. Pero no ahora.

Con esto, queda totalmente descartada la posibilidad de que Federico Girotti deje Alianza Lima en el mercado de pases de mitad de temporada. Por el momento, se espera que sí sea tomado en cuenta para el cruce con ADT. Un detalle no menor es que desde Talleres de Córdoba, club dueño del otro 50% de su pase, están al tanto de su presente.

Federico Girotti jugó por última vez con Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 1-0 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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