En la previa del encuentro de Universitario de Deportes ante Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores, el equipo de Jorge Bava tomó una decisión que no pasa desapercibida en el elenco merengue, que se prepara para recibir esta tarde a Alianza Atlético en el Estadio Monumental. El conjunto uruguayo optó por no arriesgar a su principal referente ofensivo en el torneo local, priorizando su presencia en la Copa Libertadores.

Se trata de Maximiliano Gómez, quien no fue considerado para el duelo ante Danubio por el Torneo Apertura. El delantero arrastra molestias físicas y su comando técnico decidió no exigirlo, pensando en lo que se viene este miércoles en el Monumental.

Maximiliano Gomez es el goleador de Nacional. (Foto: Getty Images)

Desde Uruguay informaron que el atacante llegó con lo justo al estadio y su situación se evaluó hasta último momento. Incluso, el propio entrenador Jorge Bava confirmó que no estaba en plenitud de condiciones para ser tomado en cuenta.

Esta decisión responde a una planificación clara del club ‘tricolor’, que apunta a llegar en óptimas condiciones al choque ante Universitario de Deportes. El duelo por Copa Libertadores es clave en sus aspiraciones dentro del grupo.

Gómez se ha consolidado como el principal goleador del equipo en la temporada, siendo una pieza fundamental en el esquema ofensivo. Por ello, en Nacional prefieren no correr riesgos innecesarios que puedan complicar su recuperación.

Además, no fue el único jugador reservado. Camilo Candido también quedó fuera por precaución, evidenciando que el enfoque del plantel está dividido entre la importancia y obligación del torneo local y la Copa Libertadores.

Camilo Cándido es duda para el partido ante Universitario. (Foto: Nacional)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario por Copa Libertadores?

Luego de su última derrota 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este miércoles cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Copa Libertadires 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

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