El entrenador de Nacional, Jorge Bava, analizó el grupo que le tocó en la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Universitario de Deportes, Coquimbo Unido y Deportes Tolima. El estratega consideró que será una zona competitiva. Aunque también cree que su equipo tiene las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente fase.

Desde el club uruguayo consideran que el grupo es accesible en comparación con otras zonas del torneo. Incluso, desde la interna del equipo señalaron que evitar a clubes brasileños o argentinos representa una ventaja. Algo que podría facilitar el camino en la fase inicial del certamen continental.

El técnico también destacó a los rivales y lo importante que estén presente en la fase de grupos del torneo: “Creo que el fútbol es el día a día, es el momento, son todos rivales de jerarquía y que por algo están en la Copa Libertadores. Hay que respetarlos y ese respeto también lleva a ser competitivos, a querer ir a ganarles y avanzar nosotros”, indicó.

En cuanto al calendario, el Grupo B comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril. En esa jornada, Universitario de Deportes debutará como visitante ante Deportes Tolima en Colombia. Mientras tanto, Nacional enfrentará a Coquimbo Unido en Chile en el arranque del grupo.

De esta manera, el grupo que comparte Universitario en la Copa Libertadores promete ser bastante parejo. Tres de los cuatro equipos llegan como campeones nacionales de sus respectivos países. Mientras que Deportes Tolima arriba al certamen como actual subcampeón de la liga colombiana. Un escenario que anticipa una fase de grupos muy competitiva.

Historial de Jorge Bava ante rivales peruanos en Copa Libertadores

Tras asumir como nuevo técnico de Nacional, el uruguayo Jorge Bava volverá a cruzarse con un rival peruano en la Copa Libertadores, esta vez ante Universitario de Deportes. No obstante, el estratega ya tiene experiencia reciente frente a clubes nacionales en el torneo continental, luego de haberlos enfrentado en la edición 2025.

En aquella campaña, cuando dirigía a Cerro Porteño, superó a FBC Melgar en la fase 3 con dos victorias, y posteriormente se midió ante Sporting Cristal en fase de grupos, logrando un triunfo y un empate. Así, Bava mantiene un invicto ante equipos peruanos en la Libertadores, registro que buscará sostener con el ‘Decano’.

TE PUEDE INTERESAR