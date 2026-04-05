Universitario de Deportes se alista para iniciar su camino en la Copa Libertadores 2026. El cuadro crema debutará en la fase de grupos enfrentando a Deportes Tolima en condición de visitante, en un duelo clave para empezar con buen pie en el torneo continental. La escuadra dirigida por Javier Rabanal llega motivada tras su victoria ante Alianza Lima y buscará sumar fuera de casa en un grupo que promete ser bastante competitivo.

El encuentro entre Deportes Tolima y Universitario de Deportes se disputará este martes 7 de abril por la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El escenario será el Estadio Manuel Murillo Toro, recinto ubicado en la ciudad colombiana de Ibagué que albergará este compromiso internacional.

El Estadio Manuel Murillo Toro srá testigo del duelo entre Universitario vs Tolima. (Foto: Getty Images)

El compromiso está programado para las 9:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En otros países de la región también se podrá seguir en distintos horarios: 10:00 p.m. en Bolivia y Venezuela, 11:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, mientras que en México comenzará a las 8:00 p.m.

En cuanto a la transmisión, el partido será televisado en Sudamérica a través de la señal de ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro de manera online mediante la plataforma de streaming Disney+, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Este duelo marcará el inicio del Grupo B del torneo, que también está integrado por Nacional y Coquimbo Unido. Cada equipo disputará seis partidos en la fase de grupos, y los dos primeros clasificarán a los octavos de final de la competición continental.

Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Libertadores)

Por el lado de Universitario de Deportes, los cremas llegan motivados tras vencer a Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura. En el torneo local han disputado 9 partidos, con un saldo de 5 victorias, 3 empates y 1 derrota, ubicándose en la cuarta posición con 18 puntos, a solo dos unidades del líder.

Universitario se llevó el clásico ante Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por su parte, Deportes Tolima llega tras empatar 2-2 ante Independiente Santa Fe por la fecha 10 de la Liga DIMAYOR. En el torneo colombiano han disputado 15 partidos, con un balance de 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas, sumando 27 puntos y ubicándose en la tercera posición, a cuatro unidades del líder.

Deportes Tolima recibirá a Universitario en la fecha 1 de la Copa Libertadores. (Foto: Deportes Tolima)

Así, el choque entre cremas y ‘pijaos’ promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha inaugural de la Copa Libertadores. Con ambos equipos decididos a comenzar con el pie derecho, el duelo en Ibagué marcará el primer capítulo de un grupo que apunta a ser muy disputado.

Universitario vs. Tolima: horarios del partido

El encuentro entre Universitario vs. Tolima se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, programado para las 9:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Universitario vs. Tolima: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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