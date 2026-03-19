Notas en desarrollo...
¿Cuándo jugarán Universitario vs. Tolima?
El partido de Universitario vs. Tolima, válido por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026, se disputará durante la semana del 7 de abril y aún está pendiente de programación por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En las próximas horas se hará oficial el calendario oficial de la fase de grupos de este certamen continental.
¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?
El encuentro entre Universitario vs. Tolima será transmitido por la señal exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cable operadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este compromiso en la web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Álvaro Barco sobre la situación de Sekou Gassama: “Nos preocupa tremendamente su tema físico”
- En Universitario están convencidos que jugarán el clásico a estadio lleno: “Norte y Sur ya están agotados”
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco no están descartados en Sport Boys: la condición del administrador rosado
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados y juega con los resultados en todas las fases
- Calculadora de la Liga 1 2026: juega con los resultados de todas las jornadas y revisa la tabla de posiciones