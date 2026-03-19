Universitario debutará en la Copa Libertadores visitando a Deportes Tolima. (Foto: Universitario / Deportes Tolima)
Universitario debutará en la Copa Libertadores visitando a Deportes Tolima. (Foto: Universitario / Deportes Tolima)

Notas en desarrollo...

¿Cuándo jugarán Universitario vs. Tolima?

El partido de Universitario vs. Tolima, válido por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026, se disputará durante la semana del 7 de abril y aún está pendiente de programación por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En las próximas horas se hará oficial el calendario oficial de la fase de grupos de este certamen continental.

¿En qué canales ver Universitario vs. Tolima?

El encuentro entre Universitario vs. Tolima será transmitido por la señal exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cable operadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este compromiso en la web de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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