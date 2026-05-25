El último fin de semana, Alianza Lima venció por 3-0 a Los Chankas y se llevó el Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva, dando un paso más que importante en su objetivo de luchar por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, si bien ya pasaron varias horas de dicho encuentro, parece que la pelota sigue rodando pero en otras canchas, pues Zoe Ganoza, director deportivo del conjunto andahuaylino, arremetió con todo en contra de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de los íntimos.

Utilizando su cuenta de Instagram, Ganoza se refirió al trabajo que Mandayo viene realizando en Alianza Lima. La primera afirmación estuvo vinculada a la diferencia de presupuesto de ambas instituciones, asegurando que con el 10% del valor de la plantilla íntima pudo competir por ganar el Torneo Apertura con Los Chankas, llevando la disputa hasta las últimas jornadas.

“Jajajaja, si con el 10% de tu plantilla y logística te peleé el campeonato contra todo pronóstico”, aseguró, acompañando sus palabras con una foto de la reciente entrevista que dio el gerente deportivo de Alianza Lima al programa Al Límite. Esto, por supuesto, rápidamente se viralizó en otras redes sociales y generó respuestas de los hinchas blanquiazules.

Zoe Ganoza, director deportivo de Los Chankas, habló sobre Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, en su cuenta de Instagram. (Imagen: Captura de Instagram)

Luego, Zoe Ganoza apuntó a la labor que Franco Navarro Mandayo hizo cuando trabajo como gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), asegurando que no logró nada durante su gestión. Asimismo, expresó que ahora solo está en Alianza Lima por ser el hijo de Franco Navarro Monteiro, quien es el director deportivo.

“Espero que hagas lo mismo en mi posición, porque en selección no lograste nada y estás ahí gracias a tu papá”, sentenció. Al cierre de esta nota, Navarro Mandayo ni nadie cercano a Alianza Lima le respondió al director deportivo de Los Chankas, quien llegó a dicho club luego de su paso como cabeza del área deportiva de Cienciano.

La relación entre Los Chankas y Alianza Lima parece estar rota, pues el mismo Ganoza dijo hace unos días, al confirmar que no recibieron entradas de visitantes para el partido en Matute, que harán lo mismo en Andahuaylas cuando los visiten en el Torneo Clausura. En los ‘Guerreros’ no han quedado conformes con el trato que recibieron durante la pasada fecha 16 del Apertura.

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de su última derrota por 3-0 ante Alianza Lima, Los Chankas volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 31 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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