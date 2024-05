La alegría de haber ganado el Torneo Apertura duró poco en Universitario de Deportes. Los cremas partieron hacia Quito con la ilusión de seguir en competencia internacional, a pesar de ya estar eliminados de la Copa Libertadores. Dependían de sí mismos frente a LDU de Quito, pero no pudieron sacar provecho de esa ventaja. Con un planteamiento muy defensivo desde el inicio, el equipo de Fabián Bustos no tuvo respuesta, ideas ni resto físico para poder equiparar las acciones cuando estuvieron en desventaja por un gol. En esta ocasión, sus variantes no dieron resultados y terminaron sin rumbo en el campo, tal como en el cierre del torneo internacional.

En esta ocasión, el once de Bustos estuvo muy por debajo de su mejor nivel, lo cual necesitaban para obtener el punto que requerían para clasificar a la Copa Sudamericana. Sebastián Britos no fue el salvador. La zaga central tambaleó y sufrió con los pelotazos y centros. En el mediocampo, no hubo marca, control ni distribución por parte de Murrugarra, Ureña y Concha. Por los costados, Polo y Portocarrero quedaron en deuda en ataque. Mientras tanto, en la delantera, Flores y Valera no lograron conectar en la zona ofensiva.

Universitario cayó 2-0 ante LDU de Quito y no pudo acceder a la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

El UNOXUNO de Universitario ante LDU de Quito

Sebastián Britos (6): Si bien evitó algunos remates directos, pudo haber contribuido más en los goles de Liga de Quito. Demostró debilidad en el juego de pies y no fue una primera opción clara de salida.

Aldo Corzo (5): Tuvo dificultades con los pelotazos largos detrás de él. A pesar de ello, logró salvar varias jugadas claras de gol, demostrando capacidad para reaccionar después de no despejar el balón en el primer intento. Fue sustituido al finalizar el primer tiempo.

Williams Riveros (4): Falló en el juego aéreo, sin lograr ganar ninguno de los duelos que tuvo en el partido, lo que lo dejó casi siempre en una posición desfavorable. Además, no destacó en la anticipación como lo hizo en otros encuentros.

Matías Di Benedetto (5): Le costó cerrar su sector ante las arremetidas de José Quintero, siendo superado tanto en los balones aéreos como en los enfrentamientos por abajo.

Jairo Concha (4): Muy impreciso y perdió pelotas que resultaron en ataques de los ecuatorianos. Terminó siendo uno de los valores más bajos del equipo crema.

Jorge Murrugarra (5): Se esperaba más de su capacidad para recuperar balones, ya que apenas registró una en los 56 minutos que estuvo en la cancha. Además, fue superado físicamente por los ecuatorianos.

Rodrigo Ureña (6): Destacó por ser uno de los jugadores que más corrió, metió y jugó durante el partido. Intentó distribuir el juego del equipo, mostrando una alta precisión en pases (88%).

Andy Polo (5): Se dedicó principalmente a tareas defensivas debido al dominio de LDU. Demoró más de una hora en tener su primera incursión en el área rival, quedando en deuda en cuanto a su aporte ofensivo.

Segundo Portocarrero (5): Al igual que Polo, no tuvo muchas oportunidades de mostrarse en ataque. Se centró en labores defensivas para colaborar por el sector de Di Benedetto. Las pocas veces que llegó a la última línea no generó peligro.

Alex Valera (5): Experimentó un alto desgaste físico y no logró recibir un balón claro durante el partido. Finalmente, fue sustituido por José Rivera en el complemento.

Edison Flores (6): En el primer tiempo pasó desapercibido, sin poder destacar en el juego. Tomó más protagonismo en la segunda mitad y lideró varias jugadas de ataque, aunque sin ser determinante en el resultado.

Marco Saravia (4): Experimentó los mismos problemas que Corzo con los pelotazos a sus espaldas y no estuvo a la altura del partido. El segundo gol llegó por su lado debido a su falta de agresividad en la marca. No es reemplazo para Corzo.

Horacio Calcaterra (4): Se desplazó por los costados en un intento por generar peligro, pero careció de compañeros con quienes combinar. Muy poco del ‘10′.

Christofer Gonzales (2): Una vez más, su cambio no dio resultado. Intentó romper líneas pero terminó perdiendo el balón con frecuencia. Le costó generar juego y acabó siendo expulsado, coronando una noche para el olvido.

José Rivera (4): El ‘Tunche’ no logró recuperar su nivel después de la lesión y no pudo destacar como en el partido de ida.

Diego Dorregaray (3): Su ingreso no modificó nada en el ataque de la ‘U’. Se limitó a correr tras el balón y a disputar algunas jugadas físicas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR