Con 69 años, Juan Manuel ‘Bambino’ Pons se ha convertido en un ícono de las narraciones en español por su peculiar estilo, ese que musicaliza el fútbol cada fin de semana en nuestras pantallas de televisión. Más allá de su amplia trayectoria de 47 años como periodista, sus recordados cánticos en los goles de la Premier League fueron su sello personal e irrepetible. Ahora, a pocos días de retornar a Lima por segunda vez, el ‘Bambino’ conversó en exclusiva con Depor sobre fútbol, la próxima cita con la Copa América, su gran amistad con Ricardo Gareca, su idolatría por Diego Armando Maradona y los pasajes más memorables de su carrera. Asimismo, dio todos los detalles sobre el show de stand up comedy que mezcla fútbol y comedia este 8 de junio en el Teatro Barranco.

Estás por regresar a Perú con un nuevo show, ¿cómo te sentiste la última vez que viniste?

Esa última vez fue la primera que pisaba Perú. Había estado en el aeropuerto Jorge Chávez como cien veces, pero nunca había salido de ahí. Fue mi primera vez en Lima y me encontré con una ciudad maravillosa. Sobre todo la zona del malecón, que me gustó mucho. La gente es muy amable, como todos los latinoamericanos que nos tratan muy bien a los argentinos que a veces tenemos mala fama por ser medio engreídos o fanfarrones. Hay que borrar algunas cosas que dicen de nosotros, porque a veces es cierto.

Pero tú le caes muy bien a la gente...

Tengo la fortuna de que a mí la gente me acepta, bien o mal, no quiero ser exagerado, pero con respecto a lo que hago, creo que tengo un 70% a favor de mis cánticos y todo lo demás. Si han insultado a Messi, Maradona o a jugadores peruanos históricos, a mí que soy una hormiguita dentro del universo gigante del fútbol, es normal.

¿Qué expectativas para este nuevo show?

Queremos hacer dos funciones. Los productores no lo saben, pero se los estoy diciendo ahora en esta entrevista. Estamos con muchas ganas. Queremos que la gente lo pueda disfrutar, no va a ser un monólogo mío ni se trata de una autobiografía o de mis 47 años de profesión, sino que será una charla interactuada o con la colaboración de algún colega peruano que también nos dará una mano. Se contará sobre el origen de los cánticos, de los apodos y todo lo demás.

El inicio del ‘Bambino’ Pons en las narraciones

¿Hace cuánto empezaste a cantar en las narraciones?

Primero empecé a relatar el fútbol inglés en los años 90 con Fernando Niembro, cuando el cable no existía en Sudamérica. En esa época, canal 9 había comprado los derechos del fútbol inglés e italiano, cuando todavía jugaba ahí Diego, también estaba el Manchester de Ferguson y algunas figuras más. Pero el cántico recién empezó en el 2001, cuando yo estaba con Gustavo López, periodista argentino, y jugaban el colombiano Juan Pablo Ángel y el peruano ‘Ñol’ Solano en Newcastle, ellos como sudamericanos me dieron la posibilidad de girar entorno a eso y decir ‘Angelito, laralalala’.

Soy un hombre de rock and roll toda la vida, más de Rolling Stones que The Beatles, y de ahí lo sacaba. La de ‘Ñol’ era una canción italiana: “el ‘Ñol’ Solano, gol del peruano”. En esa época poníamos la música de las canciones, pero ahora la Premier League no permite eso. Recuerdo que el productor me cortaba la canción cantada por los originales y dejaba la melodía; entonces, yo completaba con el cántico. Salía perfecto hasta para una persona como yo que canto horrible.

Nolberto Solano - Newcastle United. (Foto: Getty Images)

¿Qué sentiste cuando iniciaste con eso?

En 2001 pensé que la cosa iba a causar estupor, me tiré un lance. Me arriesgué. Pero, por otro lado, creo que acerté porque la Premier League está muy relacionada con el rock and roll. Luego, la gente, en general, le fue agarrando la onda y se empezó a reír. Más allá de que les haya gustado o no, causaba risas. Tengo muchos seguidores pequeños porque se pegan con las melodías.

Del rock and roll llegaste hasta Bizarrap

Sí, claro. Canté un gol del colombiano Luis Díaz en Liverpool. Bizarrap, que yo solo sabía de él que era un compositor argentino que anda con varias estrellas, empezó a publicar mis narraciones en redes sociales y le escribí agradeciéndole. Me subieron como 30 mil seguidores en una tarde. Trato de escuchar recomendaciones y saber lo que podría integrar a las narraciones.

Ya eres un personaje conocido

A mí me costó 47 años en llegar y todavía estoy nadando para llegar a la orilla, no estoy fumando un habano en Punta Cana abajo de una palmera. Me tocó no ganar dinero grande, estar con un sueldo normal del que no me quejo, y tener una repercusión que a los 69 años no me esperaba. Es raro que un tipo de mi edad tenga más repercusión que a los 40 años. Es raro, pero se dio porque el fútbol inglés me salvó. Caí en el momento justo, porque supuestamente a la gente le gustó que yo diga algunas frases, que cante. Eso es destino, no creo en la suerte.

¿Cómo describirías tu trayectoria?

Yo hice todo en el fútbol. Conocí a grandes artífices del fútbol, sobre todo Maradona y Bilardo. No puedo pedir más, fui a cinco Mundiales, cinco Copas América, tres Eurocopas, relaté finales de Copa Libertadores. ¿Qué me falta? Nada. Lo que me apasiona es relatar y ahora quiero relatar fútbol inglés. El fútbol inglés me vuelve loco y es donde la gente me busca. Es un sellito por el que aposté y continuaré hasta que la garganta me dé.

¿Es la mejor liga del mundo?

Sí y no lo digo porque yo sea parte de ella, pero sí creo que es la mejor por cómo son los partidos, los errores que hay porque son infantiles muchas veces. Hay jugadores europeos que son muy ingenuos en lo mental, pero tienen un potencial técnico y físico que cuando te agarran te pasan por arriba.

¿Hasta cuándo quieres seguir narrando la Premier League?

Hasta que no me echen. Si la garganta me da, hasta el día que se canse el canal de mí. Espero que pase dentro de muchos años. Primero, que el de arriba me dé mucha vida. Yo me siento bien. Mi papá murió de 104 años, hace dos, y quizá tengo su genética. También tengo pelo, me hago un tratamiento capilar, pero no me hago implante todavía. Sí me lo tiño cada vez y medio. Soy coqueto para vestirme, me gusta estar siempre bien. Me siento bien.

¿Podrías hacer cánticos en fútbol sudamericano?

No podría hacerlo en otras ligas, porque el corazón le gana a la razón, ya lo detecté hace 10 años. Me puse a pensar en qué ocurriría si yo cantara un gol de Alianza Lima o de Universitario, por ejemplo, contra un equipo argentino en Libertadores. Si yo digo: “es gol de Alianza, lo hizo Barcos”, los de Estudiantes me empiezan a insultar en todos los idiomas; y si lo hago al revés, pasa lo mismo. En cambio, por el público que nos ve, en su mayoría tienen a un segundo equipo favorito que sea inglés, pero no es su equipo del alma. Creo que, en ese caso, la razón le gana al corazón.

Perú, la Copa América y Ricardo Gareca

¿Cómo crees que será el debut de Perú ante Chile de Ricardo Gareca?

A Jorge Fossati no lo conozco. Conozco muy bien al flaco Gareca, hizo un trabajo muy bueno, pero creo que en Perú no aparecen aún los grandes jugadores como en la época de Farfán, Paolo o, anteriormente, Solano, por decir algunos nombres recientes. Siempre Perú tuvo jugadores de gran capacidad técnica, pero está en un momento de cambio. Chile también pasa ese mismo contexto y ahora están mucho más distintos, porque tienen entrenadores diferentes.

Ricardo Gareca enfrentará a Perú en la Copa América 2024.

¿Qué crees que le genera al ‘Tigre’ enfrentarse a Perú?

Gareca es un gran profesional, obviamente tiene un absoluto agradecimiento con el pueblo peruano y los futbolistas. Pero va a tener ahora que enfocarse en Chile, estuvo muy bien elegido porque tiene experiencia, es un hombre muy paternal, tiene la distancia justa entre el protagonista y él. Me parece que él, en el fondo, sentirá un cosquilleo, algo así como enfrentar a Argentina. Él quisiera evitar jugar contra Perú y Argentina, pero no le queda otra. Esto es así.

¿Crees que Argentina es favorita en la Copa América?

Sí, lo es por los jugadores que tiene, pero no sé si tengan el nivel que tuvieron en la Copa del Mundo, eso ha variado mucho. Argentina es candidato, pero no sé si va a repetir esa actuación, porque los equipos también compiten. Brasil estuvo flojo en el Mundial y en las Eliminatorias, pero va a tener que levantar y Brasil siempre es Brasil. Uruguay está bastante reforzado y con Bielsa ha mejorado mucho, sus jugadores vienen rindiendo bien. Va a ser una Copa América para ensayar cosas, pero lo concreto es que, más allá de que un título no deja de ser un título, lo importante son las Eliminatorias para jugar el Mundial en el 2026.

¿Te genera algo que sea la última Copa América de Lionel Messi?

Messi va a jugar su último Mundial, seguramente luego ya no. No lo conozco personalmente, pero sí lo he seguido mucho. Es un jugador brillante.

La amistad con Diego Maradona

¿Qué te generan las comparaciones entre Messi y Maradona?

Es inevitable que los comparen porque fueron los dos argentinos más grandes junto con Mario Kempes, que también fue un jugador extraordinario y jugó muy bien a donde fue. Son los tres jugadores más referentes, los tres en la posición parecida y campeones del mundo. Yo no puedo comparar a Maradona con nadie, porque a mí me gana el corazón. Me consideraba amigo de él, dentro de su ronda de periodistas cercanos y eso para mí siempre fue de alta valoración. A nivel humano yo siempre lo destaqué, pese a que la gente lo criticaba porque se drogaba o porque no era totalmente un ejemplo como profesional, pero él decía que no quería ser un ejemplo. Nació en una villa careciente y de repente se encontró con un montón de dinero, mujeres, amigos nuevos, tentaciones y demás. Tenía que cargar sobre el hombro ser el mejor el mundo. No puedo comparar a Messi con Maradona, porque me gana el corazón, no puedo ser imparcial. Diego me dejó hacer las mejores notas de mi vida.

¿Había mucha complicidad?

Hoy el futbolista ve al periodista como un enemigo, porque hay muchos chicos que están contando cosas que no deben contar cuando les dan la oportunidad de estar en lugares privados. Hoy en día son tan ingenuos, a veces, que por ganarse un galardón de un jefe que es una palmadita y no un aumento salarial, mandas al frente a alguien que te da la complicidad de compartir un momento en una concentración por ejemplo. En mi época, de 10 cosas que pasaban, contábamos una y ni siquiera era grave. Los jugadores confiaban más en el periodista.

¿Cómo te hiciste periodista?

Yo quise ser jugador de fútbol. A los 17 años me fui a probar a Peñarol de Montevideo y le tenía miedo a las patadas, aunque me creía el mejor jugador del mundo. El entrenador me dijo que yo tenía tres problemas: salta como un canguro, corre como una hormiga y no le hace un gol a nadie. Me dijo que volviera a Buenos Aires y creo que me salvó la vida, porque hubiera sido un futbolista normal de segunda división. Recuerdo que llegué a casa y le dije a mi mamá “he fracasado, voy a ser periodista”.

¿Le darías un consejo a alguien que se quiere dedicar a lo mismo?

No doy consejos ni a mis hijos, pero sí sugerencias. El periodismo deportivo es muy vocacional, una profesión como la de un bombero, enfermero o médico, esos que están 24 horas al servicio. Otros tienen horarios normales, el periodista no. Es una actividad tan vocacional que el que la quiera ejercer tiene que abrazarla y no dejarla. Al inicio se van a desencantar, no van a ganar dinero, quizá no tengan para ir a cubrir algo, pero es tan hermosa que el que tiene ganas, llega. De alguna manera, llega. El que no tiene ganas y cree que hoy agarra un micrófono y mañana tiene que estar relatando un clásico, está frito.





