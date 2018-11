Copa Perú 2018 EN VIVO: sigue los partidos de los octavos de final del 'Torneo más largo del mundo'

Poco a poco, la Copa Perú , el denominado 'Torneo más largo del mundo', va llegando a sus fases finales. Luego de diversas etapas previas, los octavos de final tienen a 16 equipos que luchan por uno de los cuatro lugares en la 'finalísima'. Ahora, están a tres pasos de lograrlo.

El primero de los pasos será este fin de semana, cuando se realicen todos los encuentros de vuelta de los octavos de final del 'fútbol macho'. El encuentro que abrirá la jornada tendrá como protagonista a Unión Alfonso Ugarte de Tacna, tratando de revertir el 1-3 a manos de Santos FC, en casa y con su gente.

Todo es paridad entre Molinos El Pirata y Defensor Laure Sur, luego del empate en el partido de ida, pero el equipo de Lambayeque tiene todo a su favor. ¿Por qué? El Pirata quedó en el quinto puesto de la general, mientras que Laure Sur terminó en el puesto 14, por lo que un empate en goles los clasificaría.

Lo mismo puede terminar ocurriendo en el encuentro entre UDA y Credicoop San Román. El gol que anotó el equipo huancavelicano podría terminar siendo decisivo, ya que ellos acabaron primeros en la tabla general. En la cancha se dirá.

En otros encuentros, Sportivo Huracán y Sport Marino buscarán revertir los 0-3 que sufrieron en la ida, cuando reciban a Las Palmas y Atlético Torino respectivamente. Ambos, también debido a sus posiciones en la tabla general, solo necesitan igualar el 3-3 global para acceder a la siguiente fase.

Así se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú:

Sábado 3 de noviembre:

Unión Alfonso Ugarte (Tacna) vs. Santos FC

Estadio: Jorge Basadre (Tacna)

Hora: 3:15pm



Domingo 4 de noviembre:

Molinos El Pirata vs. Defensor Laure Sur

Estadio: Municipal de Batangrande (Lambayeque)

Hora: 12:00pm



Credicoop San Cristóbal vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: 25 de Noviembre (Moquegua)

Hora: 12:00pm



Sportivo Huracán vs. Las Palmas

Estadio: Municipal de Mollendo (Arequipa)

Hora: 3:00pm



Alfonso Ugarte (Puno) vs. Alianza Universidad

Estadio: Enrique Torres Belón (Puno)

Hora: 3:00pm



Sport Marino vs. Atlético Torino

Estadio: Estadio José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:30pm



FC Retamoso vs. Social Venus

Estadio: Monumental de Condebamba (Apurímac)

Hora: 3:30pm



UDA vs. Credicoop San Román

Estadio: Atahualpa de Ascensión (Huancavelica)

Hora: 3:30pm