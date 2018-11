Este domingo, los ocho equipos que siguen con vida en la Copa Perú dejarán todo en la cancha en la ida de los cuartos de final de nuestro popular ‘fútbol macho’. El campeonato, que empezó allá por febrero de este año, cada vez se va acercando más a su final.

El 25 de Noviembre de Moquegua será donde arranque la jornada, con el partido entre el local, Credicoop San Cristóbal, choque con el sorprendente Molinos El Pirata de Chiclayo. Los tuvieron destacadas actuaciones durante la fase regular, por lo que esta llave dará mucho de qué hablar.

Alianza Universidad de Huánuco recibirá, en el Estadio Heraclio Tapia, al histórico Atlético Torino de Talara. Lo curioso de esta llave es que es la única de todos los cuartos de final que tiene a ambos equipos con pasado en Primera División.

Por otro lado, Santos FC, el ‘Peixe de Ica’, no está contento solo con haber ganado la etapa departamental este año, sino que quiere levantar también la gran Copa Perú. Para eso, tendrá que vencer a Social Venus en el Estadio Municipal de Nasca.



UDA de Huancavelica fue el mayor animante de la Etapa Nacional, ya que terminó ganando todos sus partidos. Encima, vienen de golear a Credicoop San Román por 5-0, con lo que llegarán de lo más motivados al Ramón Castilla de Chota, para enfrentar a Las Palmas.

Así se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Perú:

Domingo 11 de noviembre:

Credicoop San Cristóbal vs. Molinos El Pirata

​Estadio: 25 de Noviembre - Moquegua

Hora: 12:00pm



Alianza Universidad vs. Atlético Torino

Estadio: Heraclio Tapia - Huánuco

Hora: 3:00pm



Santos FC vs. Social Venus

Estadio: Municipal - Nasca

Hora: 3:00pm



Las Palmas vs. UDA

Estadio: Ramón Castilla - Chota

Hora: 3:30pm

