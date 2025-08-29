En 2016, José Cotrina fue promovido al primer equipo de Alianza Lima y debutó profesionalmente a los 18 años. El volante, natural de Pisco, fue parte del plantel que salió campeón nacional en 2017 y su estadía en Matute duró hasta principios del 2019, cuando fue prestado a Carlos A. Mannucci. Luego pasó por Unión Huaral, Santos de Nazca, UTC, Carlos Stein, Alfonso Ugarte, Deportivo Llacuabamba y recientemente Bella Esperanza de Cerro Azul, Cañete, en la disputada Copa Perú.

Sin embargo, su carrera dio un giro de 180 grados. Luego de un incidente con los árbitros en pleno partido ante ASA FC, también de Cañete, en el Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay, la Comisión de Justicia de la Liga Deportiva Departamental de Futbol de Lima determinó una dura sanción para José Cotrina con una inhabilitación de cuatro años de toda práctica deportiva. Es decir, hasta 2029.

Además del volante de 28 años, también fueron sancionados “los jugadores Llosa (4 años), el director técnico Llosa (también 4 años), 3 años de sanción para los jugadores Flores, Arrazábal y el utiliero Carlos Alvarado. Además, una multa de 1 UIT para el Club Deportivo Bella Esperanza - Cerro Azul y el 5% de una UIT por las tarjetas”, según informó Full Deportes.

José Cotrina (capitán) recibió una dura sanción tras informe arbitral. (Foto: Blindado 75)

Eso sí, el Club Deportivo Bella Esperanza ha presentado un recurso de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Justicia de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lima. Dicha apelación está dirigida a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y busca anular la parte de la resolución que sanciona con inhabilitación a los jugadores y miembros del comando técnico del club.

El equipo de Cañete, representado por su presidente Carlos Negrón, argumenta que la sanción es “desproporcional, injusta e ilegal”. El club sostiene que la sanción se impuso “escuchando a una sola parte” (el informe arbitral) y que carece de “elementos probatorios objetivos y suficientes” que respalden las supuestas agresiones, según información del medio Hincha Pelotas.

Además, como parte del recurso presentado, el club ha adjuntado como una nueva prueba notas de prensa y videos de periodistas deportivos que comentaron dicho partido, donde mencionan que “el arbitraje no pudo controlar el partido y hubo decisiones cuestionadas como un gol anulado y un penal no cobrado a favor del Bella Esperanza”.

Este tema, al parecer, no va a quedar ahí. Por lo pronto, el Club Bella Esperanza quedó eliminado de esta edición de la Copa Perú y tendrá que volver a intentar el ascenso la próxima temporada a partir de la liga distrital. José Cotrina, exAlianza Lima, también sigue a la espera de saber si tendrá que cumplir la totalidad de la sanción o habrá alguna modificación.

José Cotrina fue uno de los 'potrillos' con proyección surgido en Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

