Perdió y luego ganó. Unión Minas cayó el fin de semana, en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, en la tanda de penales ante ASA FC por penales (5-4) y se privó de clasificar a la final de la Copa Perú 2025. Su rival, que representa a la ciudad de Chancay, celebró su boleto a la finalísima, donde se iba a enfrentar a ANBA de Juliaca, que también dejó fuera en la definición desde los doce pasos (4-3) a Juventud Huracán. Sin embargo, en las últimas horas todo ese panorama cambió.

La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) resolvió a favor el reclamo presentado por Unión Minas contra ASA FC, sobre la inscripción de los jugadores Paulo Lovera y Jean Pierre Gastelu. “La Comisión concluyó que los dos jugadores mencionados fueron inscritos como refuerzos del Club ASA FC sin cumplir con un requisito fundamental del Reglamento (...) que establece que un jugador puede ser inscrito como refuerzo si su club de origen ha sido eliminado o no figura dentro de la lista de 25 jugadores del equipo titular. En este caso, el Club Juventud Huracán Porvenir Supe, de donde provenían los jugadores, no había sido eliminado de la competición en el momento de la inscripción y seguía participando en la Etapa Departamental de Lima”, indicó el comunicado.

En ese sentido, la Comisión declaró fundado el reclamo de Unión Minas, y se declaró perdedor a ASA FC por un marcador de 3-0. La resolución, eso sí, es impugnable mediante un recurso de apelación, y ya fue notificada a la Federación Peruana de Fútbol, a LINAFA y a ambos clubes involucrados para su cumplimiento. Tras conocer esta decisión, la finalísima de la Copa Perú 2025 ahora será entre Unión Minas y ANBA.

ASA FC eliminó a Unión Minas en cancha, pero perdió en mesa por la mala inscripción de dos jugadores. (Foto: Copa Perú)

Unión Minas, después de muchos años, reapareció con fuerza en el mapa futbolístico del fútbol peruano tras ser animador en la década de los 90. Tras ganar sin muchos problemas el título regional de Pasco, se mostró imbatible en la altura de Pasco en la Etapa Nacional de la Copa Perú y eliminó a Municipal de Chacos, América de Tepo, UNT de Tumbes y al AD Tahuishco del departamento de San Martín.

En semifinales, los cerreños no pudieron con ASA FC de Chancay y terminaron cayendo en la tanda de penales, luego de haber igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Con su derrota, la región Pasco había perdido también la oportunidad de conseguir su primer trofeo en el ‘Fútbol Macho’; sin embargo, tras la resolución el panorama cambió rotundamente.

El ‘Rodillo Minero’ se enfrentará a ANBA de Puno y jugará la final en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador buscando el boleto a la Liga 2, este domingo 16 a partir de las 2:30 p.m. Ojo, si persiste el empate en tiempo reglamentario el ganador se definirá nuevamente en la tanda de penales, como se dio en los dos partidos de semifinales, también en VES.

CD ANBA será rival de Unión Minas en la final de la Copa Perú. (Foto: Copa Perú)

TE PUEDE INTERESAR