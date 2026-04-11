Nicolás Ríos, conocido como ‘La Cábala’, es el delantero con la camiseta 99 de Domingo Dianderas, el equipo vinculado a Jorge Luna, reconocido influencer que ganó prestigio y notoriedad por su programa ‘Hablando Huevadas’.

Su historia empieza en Chincha, donde creció y se formó futbolísticamente en Alianza San Juan, filial de Alianza Lima. En 2019 decidió alejarse del fútbol, pero con el tiempo se le presentó la oportunidad de sumarse al proyecto Dianderas como director deportivo. Desde ese rol, trabajó con la idea de llevar al equipo a Primera División.

Sin embargo, en 2024 tomó una decisión clave: volver a jugar. Ese regreso terminó siendo determinante, ya que el equipo logró campeonar y conseguir el ascenso. En medio de ese proceso llegó también la foto que se hizo viral, acompañada por la frase de Jorge Luna: “mi ‘9′ es un gordo”, que terminó dándole aún más visibilidad a su historia.

Nicolás, pasas de fallar un penal la semana pasada a cerrar la goleada con autoridad hoy, ¿esto es revancha personal o demuestra que el carácter también se entrena?

Gracias a Dios se dio la oportunidad de volver a tener un penal y se pudo anotar, la gran mayoría de mis seguidores son niños y esto fue para ellos el mensaje es claro si la vida te hace caer, tenemos que levantarnos y volver a intentarlo.

En medio del ruido por tu vínculo con el proyecto de Jorge Luna y Domingo Dianderas, ¿sientes que hoy te exigen más por lo mediático que por lo futbolístico?

Yo vengo siendo parte del proyecto desde el año 2022 es lo que muchos no saben, solo que nos hicimos muy virales cuando se unió Jorge en el 2025, yo soy consciente de mi físico y de mi edad, pero este donde me toque estar siempre daré todo de mí para conseguir los objetivos.

El 11-0 en la Liga Distrital de Chincha suena contundente, pero ¿es una medida real del potencial del equipo o todavía no han sido puestos a prueba de verdad?

Es reflejo del trabajo diferente que venimos realizando, con gente muy profesional y no dejando escapar ningún detalle. Vamos paso a paso y ver que nos espera más adelante, creo que estamos preparados para grandes retos.

Se empieza a instalar la idea de que eres cábala, ¿te suma presión ese rótulo o lo transformas en motivación para seguir siendo decisivo?

⁠La verdad ya estoy acostumbrado a cámaras, los seguidores y la gente cuando grita mi nombre en el estadio, más que presión me motiva mucho.

¿Cómo definirías hoy el momento de Domingo Dianderas: un equipo que está para dominar la liga o uno que aún está construyendo su identidad?

Estamos atravesando un buen momento, tenemos un gran grupo humano, comprometidos con el objetivo, hay buen ambiente y la gente trabaja con seriedad, espero que sigamos así.

Pensando en el avance dentro de la Liga Distrital de Chincha, ¿cuánto les falta para dar ese salto de candidato a proyecto realmente sólido?

Ya estamos clasificados a la etapa provincial, el año pasado nos quedamos en la distrital, si hacemos el comparativo ya superamos lo del año pasado, pero mi gente está con hambre, hambre de gloria iremos por más

Hoy el proyecto ha crecido, suma adeptos con la exposición en No Somos TV y empieza a generar identidad, ¿a qué aspiran realmente como institución: solo competir en la Liga Distrital de Chincha o ya se ven dando pasos más ambiciosos en el fútbol peruano?

El Fútbol no tiene lógica y más aún en Copa Perú donde influyen muchísimos factores, estamos trabajando de la mejor manera para estar a la altura de los grande retos, espero que podamos llegar a una liga profesional, es muy difícil pero no imposible.

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