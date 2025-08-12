Cienciano vs. Bolívar se enfrentan en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Cienciano llega a este partido luego de haber clasificado como líder del grupo H, por encima de Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique. Sin embargo, luego atravesó una serie de resultados negativos en la Liga 1, con apenas dos victorias en los últimos 10 partidos. Con la llegada de Alejandro Hohberg y Christian Souza, entre otros, espera no hacer sentir las ausencias de Christian Cueva y Gaspar Gentile.

Bolívar, por su parte, alcanzó esa instancia tras superar por un global de 6-0 a Palestino de Chile. Viene de dos victorias consecutivas y es tercero en la liga boliviana. Además, se reforzó con cinco futbolistas, entre los que destacan Martín Cauterucio e Ignacio Gariglio, procedente de Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Sudamericana, el partido entre Cienciano vs. Bolívar está pactado para disputarse este miércoles 13 de agosto a partir de las 5:00 p.m. desde el Estadio Hernando Siles de La Paz. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de ida de octavos de final.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Cienciano vs. Bolívar es a las 6:00 de la tarde del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en España?

En España, Cienciano vs. Bolívar, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, está pactado para iniciar a las 0:00 horas del día siguiente, jueves 14 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Cienciano vs. Bolívar está programado para las 7:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

