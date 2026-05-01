Una noche de penumbra se sintió en el Callao, cuando Alianza Atlético de Sullana sufrió un duro traspié en su camino continental al caer frente a Macará de Ecuador en una jornada marcada por la falta de respuesta táctica. El equipo de Federico Urciuoli no pudo sostener el ritmo que venía mostrando en presentaciones anteriores, viéndose superado por un rival que capitalizó las desatenciones defensivas desde el pitazo inicial. Esta derrota en la Copa Sudamericana enciende las alarmas en el cuadro sullanense, que ahora se ve obligado a replantear su estrategia para no ceder terreno en el grupo.

El encuentro quedó sentenciado prematuramente debido a un gol tempranero que descolocó la planificación del “Vendaval” en el gramado de juego. La distracción defensiva permitió que el conjunto ecuatoriano impusiera sus condiciones tácticas, limitando la capacidad de generación de fútbol que Alianza Atlético había exhibido en fechas previas del certamen internacional.

Tras el compromiso, Federico Urciuoli reconoció con autocrítica que el error inicial fue determinante para el desarrollo del cotejo. “El gol tempranero marcó el partido. Fue producto de una distracción y de un rival que hizo lo que vino a buscar desde lo táctico. Nos faltó el fútbol que veníamos mostrando”, admitió en conferencia de prensa tras el duelo.

Alianza Atlético vs. Macará se enfrentaron por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

A pesar de la amargura por el resultado, el estratega instó a sus dirigidos a enfocarse en los desafíos venideros de forma inmediata. “Hoy nos tocó perder, pero lo importante es dar vuelta a la página. Necesitamos conseguir un triunfo para que esto quede solo como un mal partido”, puntualizó el DT sobre la necesidad de recuperación.

Urciuoli también se refirió a la dificultad de gestionar un plantel joven y corto que debe cumplir con las exigencias de dos frentes de manera simultánea. “No hay prioridades entre la competencia internacional y la liga local. Somos un plantel corto y joven que todavía debe mejorar en algunos detalles”, explicó.

El estratega confía en que el equipo todavía tiene margen para rectificar el rumbo en ambos certámenes si logran sumar puntos este fin de semana. “Podemos sumar y acomodarnos en el grupo de la Sudamericana y, si ganamos el fin de semana, podremos enfocarnos en escalar posiciones en la liga local”, sostuvo con optimismo sobre el futuro.

Alianza Atlético vs. Macará se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

Finalmente, hizo un balance descarnado de lo que ha sido la participación del club en la fase de grupos hasta el momento. “Hicimos dos buenos partidos, pero hoy jugamos muy mal y estuvimos lejos del triunfo”, concluyó el técnico, dejando en claro que el rendimiento actual estuvo por debajo de su estándar habitual.

Alianza Atlético ahora deberá demostrar jerarquía para salir del bache y reafirmar que lo visto ante Macará fue solo un accidente en su planificación anual. El equipo tiene la oportunidad de reivindicarse pronto ante su gente, le quedan tres partidos y está relegado en la tabla con solo 1 punto, por lo que ésta obligados a ganar los 3 restantes..

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