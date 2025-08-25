La Copa Sudamericana entrará a una etapa de grandes novedades en los cuartos de final, y uno de los primeros equipos peruanos que vivirá este cambio será Alianza Lima. El club victoriano, ya clasificado a esta instancia histórica del certamen internacional, conocerá de cerca la nueva medida que la Conmebol aplicará en la competencia y que impactará directamente al sistema VAR, lo que marcará un antes y un después en el fútbol peruano.

El máximo rector del fútbol en la región explicó detalles de lo que será la nueva implementación en el arbitraje: la comunicación directa de los árbitros hacia el público tras las revisiones del VAR, algo que ya se vivía en algunas ligas del mundo y que causó mayor impacto en el último Mundial de Clubes.

La Conmebol oficializó esta medida a través de un comunicado en el que resaltó el carácter histórico de la innovación. “La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano”, señaló la entidad.

En detalle, se explicó que la herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions, permitirá que el árbitro principal comunique en vivo y con micrófono abierto las razones de la decisión adoptada tras revisar una jugada en el monitor. Esto será escuchado tanto por los aficionados presentes en el estadio como en la televisión.

Con ello, el Estadio Alejandro Villanueva podría convertirse en el primer estadio peruano donde se implemente esta herramienta tecnológica, lo que añade un valor adicional a la participación de los ‘íntimos’ en esta fase, a la que no clasificaban desde hace 23 años atrás.

La medida fue aprobada previamente por la IFAB y la FIFA, lo que le da sustento reglamentario a su aplicación. En ese sentido, el ente sudamericano la describe como “un procedimiento que refuerza la confianza en los árbitros y que moderniza la experiencia del espectador, generando una mayor conexión entre el aficionado y el desarrollo del juego”.

¿Cuándo jugará Alianza Lima la Copa Sudamericana?

Los cuartos de final del torneo están programados para jugarse entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025. En lo que respecta a Alianza Lima, el conjunto blanquiazul espera por la resolución de la Conmebol para definir a su rival. El adversario saldrá de la llave entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, aunque los incidentes violentos en Avellaneda han puesto en suspenso el desenlace.

Sin embargo, ya se conoce que el cuadro ‘blanquiazul’ arranca la llave en condición de local el próximo 18 de septiembre, a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Mientras que el partido de vuelta, aún en sede por confirmar, se disputará una semana después el 25 de septiembre a la misma hora peruana.

