Alianza Lima tiene hoy la posibilidad de dar un paso histórico en la Copa Sudamericana 2025: instalarse en semifinales y repetir una hazaña que un club peruano no alcanza desde hace algunos años. El empate en la ida ante Universidad de Chile dejó la serie abierta y en Coquimbo se jugará la clasificación. Más allá de la expectativa actual, la memoria de los hinchas viaja al pasado reciente para recordar cuándo fue la última vez que un equipo nacional logró meterse entre los cuatro mejores del certamen continental, un recuerdo que todavía está fresco y que puede servir como inspiración para los íntimos.

En 2022, el FBC Melgar de Arequipa fue el encargado de devolver al Perú al mapa internacional. Aquella campaña del conjunto rojinegro marcó un hito, pues logró superar fases complicadas y eliminar a rivales de peso para llegar hasta semifinales, donde se topó con el Independiente del Valle de Ecuador. Aunque no pudo avanzar a la final, su recorrido quedó grabado en la memoria de los hinchas.

El camino del ‘Dominó’ comenzó frente a un compatriota, Cienciano del Cusco, al que dejó en el camino en la fase preliminar. Luego se instaló en un grupo que parecía complicado, con rivales de la talla de Racing de Avellaneda, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil. Contra todo pronóstico, Melgar logró imponerse en Arequipa y de visita, ganando partidos clave que lo catapultaron al primer lugar de la tabla.

Ya en octavos de final, el equipo arequipeño se midió con Deportivo Cali. Tras un empate en Colombia, la clasificación se selló en la UNSA gracias a un doblete de Bernardo Cuesta, máximo referente del club. Ese resultado fue el inicio de una etapa de definiciones donde el cuadro rojinegro mostró personalidad y eficacia en momentos decisivos.

En cuartos de final, Melgar enfrentó a Internacional de Porto Alegre, un gigante del fútbol brasileño. En Arequipa, el marcador no se movió, pero en Porto Alegre se escribió una de las páginas más recordadas: los rojinegros resistieron y en la tanda de penales apareció Carlos Cáceda con una actuación estelar, atajando tres disparos que metieron al equipo en semifinales.

El fin del viaje ‘Dominó’

El sueño, sin embargo, se detuvo frente a Independiente del Valle. El cuadro ecuatoriano mostró toda su jerarquía y se impuso con autoridad en los dos partidos (3-0 en la ida y 3-0 en la vuelta). Aun así, la campaña de Melgar fue valorada como histórica, porque devolvió al Perú a instancias de semifinales en un torneo internacional después de mucho tiempo.

La importancia de lo hecho por los arequipeños radica en que muy pocos equipos peruanos han logrado llegar tan lejos en copas de la CONMEBOL. Antes, solo Cienciano en 2003 había marcado la diferencia al ganar la Sudamericana, y en Libertadores los recuerdos se remontan a Universitario en 1972 y Sporting Cristal en 1997, ambos como subcampeones.

Alianza podría cambiar la historia

Hoy, Alianza Lima se encuentra frente a una oportunidad similar. Tras una destacada campaña en la Sudamericana, con eliminaciones a clubes de renombre y una serie abierta contra la U. de Chile, los íntimos sueñan con volver a poner la bandera peruana en semifinales. Si logran avanzar, igualarán lo conseguido por Melgar hace apenas tres años y escribirán un nuevo capítulo en su historia internacional.

El encuentro de esta noche en Coquimbo definirá si la ilusión blanquiazul se convierte en realidad. El reto no es sencillo, pero la motivación está clara: volver a situar al Perú entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y demostrar que los clubes nacionales también pueden ser protagonistas en el continente.

Alianza Lima se jugará hoy su paso a semifinales de la Copa Sudamericana.

