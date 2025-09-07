Universidad de Chile logró avanzar en la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Independiente y enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final; sin embargo, no están del todo contentos con las sanciones económicas y en especial deportiva: jugar sin público los próximos siete partidos internacionales ya sea en Copa Sudamericana o Libertadores. Un golpe muy fuerte para el club chileno, aunque la directiva viene analizando toda la situación y tiene un as bajo la manga para revertir esta sanción de CONMEBOL.

Si bien el ‘Romántico Viajero’ logró su objetivo principal, que era pasar de ronda, la sanción de no recibir público los afecta mucho, sobre todo en lo económico. En ese sentido, Gerardo Acosta, abogado del cuadro chileno ante el máximo ente sudamericano, adelantó que apelarán a esta decisión.

“Quedó claro que todos los incidentes ocurridos fueron por fallas organizativas de seguridad del equipo argentino, y por ese motivo fue descalificado. Obviamente hay una culpabilidad conjunta de los dos clubes y se les sanciona a ambos. Sin embargo, creemos que no tendrían por qué habernos castigado con siete partidos sin público de local. El club ha hecho un esfuerzo bien grande para mantener el orden de local y se ha logrado. Es exagerada la sanción“, declaró el abogado a El Mercurio.

Independiente quedó fuera y U. de Chile avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Una vez que reciban los argumentos del caso, Universidad de Chile hará la correspondiente apelación ante la CONMEBOL. Si el trámite para reducir la sanción no tiene éxito en su sede en Paraguay, Gerardo Acosta ya adelantó que tienen una carta bajo la manga para revertir esta situación.

“Recurriremos al TAS. Es cierto que que el TAS toma su tiempo, pero en este tipo de asuntos que necesitan de una resolución rápida, creemos que podrían definir más rápido, aunque no que creo que sea antes del partido de la ‘U’ con Alianza Lima”, detalló el abogado.

Para lograr la reducción del castigo como local, para Acosta el argumento es muy sencillo. “Vamos a circunscribir al ámbito territorial los incidentes que ocurrieron, que fueron en el estadio de Independiente“, agregó el representante legal de la U. de Chile, que espera tener una pronta respuesta de CONMEBOL.

Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.

