Este jueves, Alianza Lima recibe a Universidad de Chile en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Néstor Gorosito parten con la premisa de conseguir una victoria; sin embargo, no contarán con la presencia de una de sus figuras: Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ no se recuperó completamente de su lesión y quedó fuera de la lista de convocados para este crucial choque.

Paolo Guerrero no fue parte de la llegada del plantel de Alianza Lima a su hotel de concentración y despertó las alarmas. Poco después, el periodista José Varela, contó que tendría una sobrecarga muscular, como consecuencia también de la última lesión que sufrió. Por esta razón, no estará ante Universidad de Chile. Si bien entrenó por la mañana, no salió junto a sus compañeros.

El duelo de ida por la Copa Sudamericana se jugará este jueves 18 de setiembre en Matute y Néstor Gorosito necesita a todos sus jugadores en óptimas condiciones. Tras la ausencia del ‘Depredador’, Hernán Barcos asoma a ser el titular en la delantera del equipo blanquiazul que quiere sacar ventaja en casa.

Como se recuerda, Paolo Guerrero sufrió una lesión en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El delantero de 41 años no se recuperó completamente de una anterior molestia y su situación se “agravó” por buscar “acelerar el proceso”, según respuesta a medios de comunicación.

Como se pudo saber, el ‘Depredador’ sufrió de una distensión muscular, pero el mismo jugador reveló que el apuro por querer volver a tener minutos, habría generado un “desgarro”. Este hecho sucedió el 13 de agosto y, un mes después, parece que no lo ha superado completamente.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero cuenta con 27 partidos oficiales en la temporada entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, el ex capitán de la Selección Peruana lleva la suma de 10 goles, de los cuales 3 fueron en Libertadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

