A principios de julio, una oferta del extranjero cayó como un baldazo de agua fría en La Florida. Bolívar de La Paz, para afrontar la Copa Sudamericana, buscó a Martín Cauteruccio y le propuso mejores condiciones económicas que en Sporting Cristal, por lo que el uruguayo armó sus maletas y se despidió del equipo donde fue goleador y figura durante dos temporadas. De inmediato, en el Rímac buscaron un reemplazante de su calibre y ubicaron el nombre de Abel Hernández, otro charrúa con pasado en su selección y de buen presente. Pero todo quedó ahí.

El mismo Hernández declaró en medios uruguayos que hubo interés de Sporting Cristal, pero no se concretó. El presidente de Liverpool de Montevideo, su actual club, impidió su salida argumentando que era clave para el equipo y lo necesitaba, al menos, hasta fin de año. Entonces, en el cuadro celeste activaron un plan B después de esa fecha, según palabras del propio delantero.

“Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene, pero después de haberlo firmado, el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara”, declaró el ‘9′ en El Espectador de Uruguay. Una situación bastante compleja que no deja bien parado a los directivos celestes, mientras se espera algún pronunciamiento oficial del club por este tema.

Abel Hernández, con 34 años, juega en el Liverpool de Uruguay, ex equipo de Sebastián Britos. (Foto: Agencias)

Para este Torneo Clausura, ante la negativa del club de Hernández, en Sporting Cristal fueron a la carga por el brasileño Felipe Vizeu, proveniente del Remo de la Serie B de Brasil, y que solo jugó 34 minutos (en el 2-2 ante UTC) con la camiseta celeste. Para el último partido, ante Cusco FC en la altura, no fue convocado. Eso sí, tiene contrato hasta fines de este año, donde será evaluado.

En cambio, Abel Hernández vive un buen presente con Liverpool en la liga uruguaya, donde acumula 20 goles en 30 partidos esta temporada. Es más, el último fin de semana le marcó a Peñarol, su exequipo, y generó diversos comentarios de los hinchas aurinegros, quienes piden su vuelta. “Si en enero me llama Diego (Aguirre, DT de Peñarol), soy hincha de Peñarol. Con eso te respondo todo”, agregó al respecto en dicha entrevista.

Eso sí, no descarta la opción de retomar conversaciones con Sporting Cristal. “Hay algunas cosas que no están muy claras. (El pre-contrato) No estaba firmado por el club, y el club no me lo devolvió firmado. Cristal tenía 48 horas para firmarlo y ya pasaron hace rato. Yo sigo tranquilo acá y tratando de hacer lo mejor posible, y cuando termine el campeonato veremos. Si vale la pena, vuelvo al extranjero. Lo tengo que conversar con mi familia”, agregó.

Ante la negativa de Liverpool de Uruguay de liberar a Abel Hernández, Sporting Cristal fichó a Felipe Vizeu. (Foto: @clubsportingcristal)

