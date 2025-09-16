El rival ya está en Lima. Universidad de Chile llegó la tarde de este martes a la capital para enfrentar el duelo de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, este jueves 18 a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana, dos horas más en Chile). De hecho, hay dos viejos conocidos en el plantel del ‘Romántico Viajero’: el DT Gustavo Álvarez, exentrenador de Sport Boys y Atlético Grau en la Liga 1, así como el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, precisamente exfutbolista de Alianza Lima.

Ambos fueron abordados por la prensa y el popular ‘Bigote’ recordó su pasado en tienda blanquiazul, que generó comentarios divididos de la hinchada: mientras unos esperaban su renovación para este 2025, a otros no les convenció su rendimiento el año pasado y estuvieron de acuerdo con su salida de Matute.

“Contento de volver al Perú. Es un partido difícil, como lo es un partido de Copa, más aún cuando Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Será un partido y una llave dura”, declaró el volante uruguayo, quien también aprovechó en tomarse algunas fotos con hinchas aliancistas que se cruzaron con él en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, brevemente recordó que mantiene contacto con algunos de sus excompañeros en Alianza Lima. “Conozco a varios de los compañeros que están y sigo hablando con ellos”, confesó. Sin dudas, ‘Bigote’ tendrá un reencuentro especial en Matute. ¿Habrá alguna apuesta de por medio?

Quien también dio algunas declaraciones apenas pisó suelo peruano fue el entrenador del cuadro chileno Gustavo Álvarez. “Perú me gusta mucho, tengo gratos recuerdos, uno recuerda que aquí en Perú lo trataron muy bien, estoy muy agradecido. Será un partido complicado, con un rival que viene haciendo las cosas muy bien en el plano local e internacional”, dijo el DT, quien evitó referirse a las sanciones por los disturbios en el duelo ante Independiente.

Con respecto a cómo llega U. de Chile al primer duelo ante Alianza Lima, el ‘Bulla’ sufrió tres bajas en la delegación: Nicolás Ramírez, Lucas Di Yorio e Israel Poblete. Este miércoles 17 entrenarán en la Videna y es probable que repitan la alineación con la que salieron campeones ante Colo Colo, el último fin de semana, de la Supercopa chilena.

En ese sentido, el posible once del rival aliancista sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra. Es decir, un habitual 3-4-2-1. Este equipo se confirmará en el entrenamiento de este miércoles.

