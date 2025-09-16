Luego de la para por fecha FIFA, había mucha ilusión en Alianza Lima por el reinicio del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, pues afrontaba dos partidos seguidos en Matute: ante Deportivo Garcilaso y Universidad de Chile, respectivamente. Sin embargo, el primero de ellos no tuvo final feliz y los íntimos se complicaron en el plano local, tras caer por 4-3. Sin Garcés ni Zambrano, por suspensión, Néstor Gorosito optó por utilizar a Jean Pierre Archimbaud junto a Gianfranco Chávez en zaga, y no contar con Jesús Castillo, como se ha hecho habitual en los últimos partidos.

De hecho, el último partido como titular de Castillo fue el 12 de julio en el 0-0 ante UTC en Cajabamba. A nivel internacional, jugó los últimos 22 minutos en el 1-1 ante Gremio, que selló la clasificación aliancista a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de ellos, apenas disputó los últimos minutos en la victoria por 2-1 ante Juan Pablo II, y desde ahí paró de contar para Néstor Gorosito.

Se quedó en banca ante Ayacucho FC, ADT y el clásico ante Universitario, y también se quedó con las ganas de ingresar en los dos partidos ante Universidad Católica de Ecuador por la Sudamericana. Además, no fue convocado para enfrentar a Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. De hecho, resulta curioso porque había sido pieza clave en la primera parte de la temporada, y se esperaba que tenga más minutos tras la partida de Erick Noriega a Gremio de Brasil.

Lista de convocados de Alianza Lima para el primer partido de cuartos de final de Copa Sudamericana ante U. de Chile. (Foto: @ClubALOficial)

Al respecto, Castillo se mostró ligeramente sorprendido por no ser considerado en los últimos partidos. “Siempre estoy esperando la oportunidad, estoy preparado. Si me toca jugar hacerlo de la mejor manera. Hay grandes jugadores, yo trabajo para poder estar”, declaró el volante a la salida del club EGB, tras el entrenamiento íntimo. Luego se conoció que nuevamente no iba a estar en lista, esta vez para el duelo de ida ante la U. de Chile.

El exvolante de la Academia Cantolao, y que llegó a Alianza Lima para la temporada 2023, confesó que su exclusión es netamente decisión de Néstor Gorosito. “Son decisiones de él (Gorosito), no las critico, yo la respeto. Yo estoy preparado para jugar”, agregó Castillo, quien espera ser tomado en cuenta para el próximo partido de los íntimos, este domingo 21 ante Comerciantes Unidos en Matute.

De hecho, más allá de no ser parte de la lista de convocados para la Copa Sudamericana, Castillo dejó un mensaje sobre el compromiso ante el reciente campeón de la Supercopa de Chile. “Nos jugamos muchas cosas, es un partido importante. U. de Chile es un gran equipo, esperemos poder sacar un buen resultado en la ida”, señaló.

Y así como el resto de sus compañeros, fue claro en asegurar que no están priorizando el torneo internacional por encima del Clausura, sino que buscan dar pelea en los dos frentes. “El grupo quiere salir campeón del torneo local y la Copa Sudamericana, nosotros tenemos ambos objetivos, y tenemos que trabajar más”, finalizó.

Jesús Castillo tuvo continuidad en el primer semestre del 2025, pero dejó de contar en Alianza Lima en los últimos partidos. (Foto: AFP)

