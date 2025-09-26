Una caída estrepitosa sintió Alianza Lima en su último partido de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, donde se vieron reducidos por golpes tempraneros en ambos tiempos, lo que no les permitió recomponerse con comodidad para los siguientes minutos. Si bien las chances de permanecer en el torneo internacional ya son totalmente nulas, algo que ha querido resaltar todo el equipo blanquiazul es el haber llegado hasta los cuartos de final, pese a que quizá en un principio no se apostaba mucho por ello.

Fue Coquimbo el escenario final de una campaña que generó dudas desde el inicio, cuando Alianza Lima aún participaba en las fases previas de la Copa Libertadores, pero que conforme pasaron los partidos cambiaron la perspectiva del espectador que empezó a depositar su fe en el cuadro ‘blanquiazul’.

Si bien, no terminó de la mejor manera -porque más allá de haber sido eliminados, son las formas en las que se dio a nivel futbolístico- los ‘íntimos’ han plasmado algo muy cierto en las últimas horas y es que un equipo peruano no suele superar, tan seguido, tantos partidos de un torneo internacional. Por eso ellos mismos resaltan dicho esfuerzo.

Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

Si bien, ese ha sido el mensaje principal, no son ajenos a los sentimientos negativos que sientes por el resultado, al mismo nivel o incluso a mayor nivel de lo que sienten los hinchas. “Triste por el resultado. Creo que competimos, lastimosamente no pudimos obtener un buen resultado. Ahora a pensar en lo que viene”, indicó Renzo Garcés a DSports.

Alianza Lima pierde el duelo con la U. de Chile por varios factores, por arrancar un partido con una baja cuota de desconcentración que luego terminaría en un error en el retroceso que hizo que su rival golpee rápido. Y a pesar de que quisieron recuperarse en la segunda mitad del duelo, otro disparo certero amplió aún más la ventaja, a lo que ya no pudieron volver a enfocarse como les hubiera gustado.

“Creo que ellos nos ganan los primeros cinco minutos del primer tiempo y segundo tiempo. Cuando quisimos reaccionar, empujamos. Pudimos hacer un gol, también la que le sacan a Paolo (Guerrero) desde la línea, pero es fútbol. Nos vamos con la satisfacción que dejamos todo, con cabeza arriba y a enfocarse en lo que viene”, añadió el defensor.

Alianza Lima no pudo con U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty IMages)

Si bien, las desatenciones que llevaron al gol de rival fueron más que nada en el aspecto defensivo, no quiso que la “culpa” recaiga en la ausencia de un jugador o la suplencia de otros, porque todos finalmente son un equipo y compiten con los mismos objetivos en mente.

“Creo que el partido de Gianfranco (Chávez) fue bueno, son todos importantes. Sabemos que el ‘Káiser’ (Carlos Zambrano) es importante, pero todos hicimos un partido correcto. En detalles se marcó la diferencia. A seguir mejorando cosas”, concluyó.

