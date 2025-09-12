Alianza Lima vive días de expectativa en su camino por la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules, bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, afrontarán uno de los duelos más exigentes de los últimos años frente a Universidad de Chile en los cuartos de final del torneo internacional. El choque de ida se disputará el jueves 18 de septiembre en Lima y la revancha será una semana después, el 25, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. En medio de la preparación del plantel, la CONMEBOL ya tomó una decisión clave: la designación de los árbitros que estarán a cargo de impartir justicia en este cruce que promete ser vibrante.
Nota en desarrollo
