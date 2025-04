Si bien Atlético Grau se mantiene en la cola del Grupo D de la Copa Sudamericana 2025 con apenas un punto, el empate agónico que consiguieron anoche frente a Sportivo Luqueño es para aplaudir. Sin la posibilidad de jugar en su verdadera localía y sin el apoyo de su hinchada, el ‘Patrimonio de Piura’ sacó todo su amor propio para empatar un 2-0 en contra en los minutos finales, gracias a una soberbia anotación de taco de Neri Bandiera.

Este resultado se da en una semana donde los clubes peruanos han mostrado garra y un buen nivel competitivo en los torneos internacionales. Seguramente Atlético Grau quedará eliminado en la fase de grupos de la ‘Suda’, pues su calendario está muy apretado y le resta recibir a Gremio, además de visitar a Luqueño y a Godoy Cruz; no obstante, lo visto en el Estadio Monumental grafica las ganas de crecer de un club que está teniendo su segunda participación internacional en su historia.

Así pues, Ángel Comizzo analizó lo sucedido en conferencia de prensa y dejó un mensaje claro: mientras matemáticamente tengan posibilidades de pelear la clasificación, tendrán esperanzas. El argentino, a su vez, valoró el esfuerzo de sus dirigidos para sacar adelante un resultado adverso.

“Al dejar puntos en casa es evidente que nos retrasamos un poco con respecto a la posición en la tabla, de igual manera nada está dicho, el equipo va a seguir jugando con esa mentalidad de poder tener una chance. Mientras tengamos la posibilidad matemática no dejaremos de luchar”, comentó.

Ángel Comizzo dirige a Atlético Grau desde agosto del 2023. (Foto: Atlético Grau)

“El equipo ha demostrado un gran compromiso, siempre recalco el orgullo que siento al dirigir a este grupo, nunca me dejan a pie. Tuvimos algunos desacoples propios del juego y del rival, se encontraron con un gol donde nosotros teníamos superioridad numérica, un remate bien ejecutado que vence al ‘Pato’ (Álvarez), pero el rival nunca nos superó en el juego”, añadió.

En esa misma línea, el argentino remarcó el hecho de que sus jugadores hayan mantenido la idea de juego que los representa, incluso en la derrota parcial. “Desde el punto de vista futbolístico, mi equipo levantó un partido difícil no solo desde lo anímico, sino que lo levantó con argumentos futbolísticos. Este equipo tiene una idea de juego que no la traiciona, que no tira pelotazos, que intenta jugar de una manera determinada”, acotó.

Por último, el entrenador de Atlético Grau explicó que, a pesar de que muchos jugadores de su plantel no tienen experiencia compitiendo internacionalmente, estuvieron a la altura. “Al equipo le falta experiencia. En este tipo de competencias internacionales pueden analizar la forma en que los árbitros dirigen, los choques son distintos, no te cobran cualquier empuje o foul como te cobran en la liga”, aseveró.

Ángel Comizzo tiene un título nacional y lo ganó con Universitario en el 2013. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Grau?

Luego de su último empate por 2-2 con Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana, Atlético Grau volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

Atlético Grau sumó su primer punto en la Copa Sudamericana 2025. (Foto: CONMEBOL)

TE PUEDE INTERESAR