Desde que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió cambiar el modelo de negocio para la explotación de los derechos televisivos de la Liga 1 Te Apuesto, Melgar se mantuvo en la línea contraria y hasta la fecha es uno de los clubes opositores de la actual gestión encabezada por Agustín Lozano. En medio de estos cuestionamientos, Ricardo Bettocchi, administrador de la institución arequipeña, habló sobre la postura que ha tomado el club en el último tiempo y, a su vez, dejó entrever que esto habría generado represalias del otro lado.

En una reciente entrevista con el programa Negrini Lo Sabe de Ovación, Bettocchi aseguró que “hablar las cosas de frente” trae consecuencias y, además, dejó como ejemplo que la suspensión de Horacio Orzán se dio justo cuando había criticado el mal manejo que viene teniendo el fútbol peruano. Recordemos que el volante fue sancionado con cuatro fechas por agravios contra el árbitro Diego Haro, decisión que se dio a conocer horas previas al partido frente a Universitario.

“Lamentablemente hablar las cosas de frente como lo hacemos nosotros trae consecuencias. Después de la última declaración que hicimos hace tres semanas, que el fútbol peruano retrocedía y que no era casualidad, nos ha traído como consecuencia suspensiones de jugadores simplemente por palabras de oficiales, no hay ningún sustento”, inició en su argumentación.

Sobre las represalias, agregó: “No puedo asegurarlo, pero es lo que nosotros sentimos, después de la declaración llegó la suspensión para Orzán de cuatro fechas sin ningún sustento, más que la palabra de un oficial y dos semanas después llega otra intención de suspensión con la palabra de otro oficial sin ningún sustento, el problema es serio”.

Ricardo Bettocchi también fue consultado sobre el dinero que le deben a Melgar por los derechos televisivos de la Liga 1, manteniendo la postura que tuvo hace unos meses, en donde expuso los montos impagos de 1190 Sports, empresa internacional que maneja la televisación del campeonato. En esa línea, comentó cuál fue el argumento que le dio la FPF, mediante el cual se ha abierto un arbitraje para que las cuentas pueda esclarecerse.

“La única posibilidad que nos dio la Federación y la compañía que tiene los derechos (1190 Sports), fue que las disputas se veían a través de un arbitraje y eso es lo que se ha abierto, lamentablemente hay empresas que no honran sus deudas a pesar de haber firmado un documento. La Federación de boca dice que nos trata de ayudar, objetivamente no pasa absolutamente nada”, sostuvo.

Por más que la FPF le dijo que solucionarían el tema, el administrador de Melgar reveló que hasta la fecha no han recibido ningún comunicado al respecto. “Estamos acabando abril del 2025 y no tenemos ninguna noticia de la deuda que se nos tienen del 2023. Ningún club dice nada que el último pago de TV que hemos tenido es el de enero, estamos fines de abril. Deberían haber pagado febrero el 20 de abril, se está incumpliendo ese mismo despropósito de contrato”, añadió.

En esa línea, Bettocchi dejó un serio cuestionamiento: “Mi pregunta es: ¿dónde están los que alababan este modelo, los que trajeron a las empresas, los que viajaban diciendo que habían solucionado el fútbol peruano? Hoy no dan la cara. Nosotros dijimos desde el primer día que esto iba a ser un problema, con un modelo anterior el riesgo lo asume la empresa que tiene los derechos, en el modelo actual el riesgo lo tienen los clubes”.

La FPF y una nueva Asamblea de Bases

Desde que la FPF decidió cambiar el modelo de negocio para la explotación de los derechos televisivos de la Liga 1 Te Apuesto y otros torneos del fútbol peruano, el campeonato ha presentado un sin fin de problemas a lo largo de los dos últimos años. 1190 Sports, la compañía internacional que ganó la licitación y se encarga de la transmisión de los partidos de la mayoría de clubs –a excepción de Universitario y Sport Boys–, sigue en el ojo de la tormenta y disputa entre los involucrados parece una historia de nunca acabar.

Sucede que el último lunes, a través de un documento enviado a la secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, Cienciano solicitó que en la próxima Asamblea de Bases, a llevarse a cabo este viernes 25 de abril, se incluya un informe pormenorizado de la “gestión, cumplimiento y consecuencias del contrato de licencia suscrito con 1190 Sports, así como del fideicomiso, incluyendo su impacto financiero y operativo en la Liga 1 y en las actividades estructurales de la FPF”.

¿A qué se debe esta solicitud? Ocurre que, a raíz de lo establecido en el contrato, 1990 Sports tiene la posibilidad de demorarse en el pago que le corresponde hasta en 60 días, algo que viene perjudicando en la economía de los clubes que dependen exclusivamente del dinero que ingresa a sus cajas, por la explotación de sus derechos televisivos.

Dentro del documento firmado por el gerente general de Cienciano, Leónidas Tupayachi Huere, se especifica detalladamente un desglose del impacto financiero en los equipos y en la FPF, provocados por la morosidad que denuncian a 1190 Sports. Además, agregan las deducciones que se han aplicado en el último tiempo y requieren información respecto a la distribución de los fondos a los clubes.

Ojo, Ricardo Bettocchi también confirmó que Melgar no se presentará en la Asamblea de Bases de este viernes. “Hemos decidido hace dos asambleas no asistir, creemos que hay muchas cosas que no son transparentes y que no se están manejando de la manera correcta. Hay mucho voto que viene ya previamente decidido, sin mirar ningún tipo de análisis y por eso la situación en la que está el fútbol peruano. Mañana se van a ver muchas paletas verdes sin ningún tipo de análisis, ni criterio y nosotros no vamos a ser parte de ese juego”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Puerto Cabello por la Copa Sudamericana, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

