Cienciano vs. Academia Puerto Cabello se miden por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Polideportivo Misael Delgado. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Cienciano vuelve a pensar en la Copa Sudamericana tras la victoria ante Comerciantes Unidos en la última jugada del partido por la Liga 1. El cuadro cusqueño enfrentará a Puerto Cabello este martes 5 de mayo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un partido que puede sellar su clasificación a la siguiente etapa.

El compromiso se disputará en el Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela, donde el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo intentará sumar puntos que lo acerquen a los octavos de final. El equipo peruano llega confiado tras su última victoria en el torneo ante Alianza Atlético.

Cienciano es actualmente líder del Grupo B y una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase. En contraste, el elenco venezolano llega golpeado tras acumular resultados negativos en sus últimos encuentros.

El ‘Papá’ llega con la intención de mantener el liderato y dar un golpe en condición de visitante. Para ello, Melgarejo apostaría por su mejor once, y contar en el ataque con jugadores claves como Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Por su parte, Puerto Cabello intentará hacerse fuerte en casa y meterse nuevamente en la pelea del grupo. El equipo venezolano está obligado a sumar si quiere seguir con chances de clasificación.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

El encuentro entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello se disputará en el Polideportivo Misael Delgado desde las 7:30 p.m. (hora peruana), este miércoles 6 de mayo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro central será el paraguayo Derlis Benítez.

¿Qué canales transmiten Cienciano vs. Academia Puerto Cabello?

La transmisión del partido entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello estará a cargo de DIRECTV para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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