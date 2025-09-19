Como estaba previsto desde antes del pitazo inicial, el encuentro entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tuvo momentos de mucha tensión. Los antecedentes de ambos equipos y lo que estaba en juego, hicieron que cada pelota se dispute como si fuera la última, provocando mucha fricción en el centro del campo.

Sin embargo, Carlos Zambrano volvió a confundir intensidad con vehemencia, siendo el protagonista de una desafortunada jugada que no sorprendió a nadie viniendo de él. A los 63′, en una disputa aérea con Charles Aránguiz, alzó excesivamente el codo y terminó impactando el rostro del volante mapochino.

El árbitro brasileño Ramon Abbati no dudó ni un segundo y le mostró la segunda tarjeta amarilla, mandándolo a las duchas con una merecida expulsión. Con un futbolista menos y media hora por jugarse, Néstor Gorosito se vio obligado a mover sus fichas para no quedar expuesto, sacando a Kevin Quevedo para apurar el ingreso de Gianfranco Chávez.

Así como los hinchas de Alianza Lima no le perdonaron la imprudencia al ‘Káiser’, expresando su descontento en las redes sociales, en Chile tampoco pasaron por alto el codazo a Charles Aránguiz. A través de sus medios oficiales, TNT Sports Chile criticó la actitud del zaguero blanquiazul y recordó un pasado encontronazo con el ‘Príncipe’.

Carlos Zambrano se perderá el partido de vuelta frente a la Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

En primera instancia, el medio chileno afirmó que, aunque hayan pasado los años, el ‘León’ sigue siendo irresponsable. “Pasan los años y hay cosas que no cambian. Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la ‘U’”, afirmaron.

Asimismo, rememoraron la tarjeta roja a Zambrano en las semifinales de la Copa América 2015, donde también vio la expulsión por un fuerte patadón a Aránguiz. “En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo”, agregaron.

El defensor de 36 años se perderá el partido de vuelta en Coquimbo y posiblemente Gorosito apueste por Gianfranco Chávez para recomponer su línea defensiva. Lo cierto es que el registro es demoledor contra el ‘León’: ha sido expulsado en cuatro de sus últimos seis partidos por torneos CONMEBOL, todos en la presente temporada.

Carlos Zambrano y su recordada expulsión ante Chile en la Copa América 2015. (Video: Canal 13)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

