Los futbolistas peruanos jóvenes siguen marcando terreno en el exterior. Esta vez, la información llega nuevamente desde Alemania porque, así como Felipe Chávez jugó con Bayern Múnich en la Youth League, Phillip Eisele también hizo lo propio con Eintracht Frankfurt, en la victoria del cuadro teutón ante Galatarasay de Turquía.

Con el afán de hacerse un nombre en las divisiones menores y llegar al primer equipo, Phillip sigue tomando protagonismo. En esta ocasión, arrancó como suplente, pero el DT decidió darle minutos en la segunda etapa. Eisele ingresó a los 70′, cuando el partido ya determinaba una goleada por 3-0 ante la escuadra turca.

Curiosamente, el equipo principal también propinó una goleada a Galatarasay en la Champions League. Los dirigidos por Dino Toppmoller debutaron con un triunfo en la competencia que constará de ocho fechas en su etapa de liga, tal y como determina el nuevo formato.

En lo que respecta a la Youth League, la dinámica también cambió, por lo que Phillip Eisele seguirá teniendo la oportunidad de sumar ruedo internacional. Los siguientes rivales del equipo alemán no son nada menores: Atlético de Madrid, Liverpool, Napoli, Atalanta y Barcelona.

Si bien no fue titular en el debut por la Champions League, Eisele fue titular y capitán en el último duelo de la Bundesliga U-19. El peruano-alemán suma un total de 440′ en el plano local, lo que significa que jugó todos los duelos (5). En la DFB Pokal también jugó un partido.

En lo que respecta a la Selección Peruana, Eisele fue uno de los convocados de los amistosos disputados en el mes de setiembre con la categoría Sub-20. Phillip también portó la cinta de capitán, bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, quien mantiene una línea de convocatoria con el joven defensa.

Philipp Eisele viste la camiseta del Frankfurt Sub-17. (Foto: Difusión)

Felipe Chávez también jugó la Youth League

Felipe Chávez es otro de los peruanos que cuenta con continuidad en Alemania. El joven futbolista fue parte del partido de Bayern Múnich vs. Chelsea. ‘Pippo’ marcó un doblete para poner el 2-1 en la remontada. El primero de ellos fue un verdadero golazo, ya que aprovechó la desatención del portero rival para anotar un tanto olímpico desde el saque de esquina (19′).

Minutos después, Chávez recibió el esférico en el borde del área, se sacó a su marcador con mucha facilidad y sacó un zurdazo colocado. De esta manera, sigue colocándose en el radar de la Selección Peruana para ser convocado en los amistoso del mes de noviembre que se realizarán en Rusia.

Gol de Felipe Chávez para el 1-1 del Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Youth League. (Video: Bayern)

Gol de Felipe Chávez para el 2-1 del Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Youth League. (Video: Bayern)

TE PUEDE INTERESAR