César Vallejo vs. Defensa y Justicia se miden EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN y STAR Plus por la primera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. Este duelo está pactado para el martes 2 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana, 11:00 p.m. en Argentina) y se disputará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

César Vallejo llega a este compromiso tras igualar sin goles con Universitario de Deportes en el Mansiche, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2024. El equipo ‘poeta’, que ahora es dirigido por Guillermo Salas -tras la destitución de Roberto Mosquera-, se ubica en la penúltima posición de la Liga 1 con 7 puntos. Ganó un duelo, empató cuatro y perdió cuatro.

El conjunto trujillano está viviendo un mal momento, pues no gana desde inicios de marzo, cuando venció por 2-0 a Sport Huancayo por un cupo a la fase de grupos de la Sudamericana. En aquel partido, anotaron Jairo Vélez y Yorleys Mena. Su delantero estrella, Paolo Guerrero, anotó en su debut ante Cusco FC, pero ya no ha vuelto a romper las redes rivales.

Defensa y Justicia, por su parte, llega a este compromiso tras llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Estudiantes de la Plata en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. Con este triunfo, llegó a los 20 puntos y se ubica en la cuarta posición de la Zona B. En sus últimos cuatro duelos por liga argentina, consiguió dos victorias y dos empates.

Cabe mencionar que el ‘Halcón’ anunció una dura baja antes de su debut en la Sudamericana. El mediocampista Gastón Togni, titular en el esquema, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en una rodilla. Será la tercera rehabilitación (de seis a ocho meses) que deberá encarar Togni, de 26 años, en su carrera.





¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Defensa y Justicia?

César Vallejo vs. Defensa y Justicia está programado para este martes 2 de abril a las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., mientras que en México a las 8:00 p.m.





¿En qué canales ver César Vallejo vs. Defensa y Justicia?

César Vallejo vs. Defensa y Justicia se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto y las incidencias de este compromiso en la web de Depor. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el César Vallejo vs. Defensa y Justicia?





