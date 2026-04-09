Luego de dos meses alejado de las canchas, Carlos Zambrano fue anunciado como nuevo jugador de Sport Boys tras su salida de Alianza Lima. El defensor peruano volvió a pronunciarse públicamente luego de este periodo sin actividad y aprovechó para romper su silencio sobre lo ocurrido en el equipo blanquiazul. Además, el zaguero nacional explicó el momento personal que atravesó en los últimos meses antes de decidir regresar al fútbol profesional.

El zaguero aseguró que llega al cuadro rosado con mucha ilusión, sobre todo por el vínculo que tiene con el Callao. “Estoy contento por la oportunidad de llegar a un equipo grande del Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys y creo que era muy especial poder llegar”, señaló el defensor.

Asimismo, Zambrano explicó que durante los últimos meses decidió alejarse del fútbol para tomar decisiones personales. “Los meses que no estuve en actividad era porque no tenía ganas de fútbol, de jugar. Cuando pasó el tema complicado y delicado, no quería saber nada del fútbol”, comentó.

Sin embargo, el defensor afirmó que ahora su enfoque está totalmente en regresar a su mejor nivel. “Llegó el momento en que tenía ganas de volver a entrenar y jugar al fútbol. Ahora a concentrarme y hacer las cosas bien aquí en este equipo”, añadió.

Al ser consultado sobre su salida de Alianza Lima, Zambrano fue claro al mostrar su incomodidad con la manera en que se dieron las cosas. “Sinceramente, no me gustó para nada la salida en lo personal y cómo el club me trató en su momento. No comparto la forma en la cual salí”, expresó.

A pesar de ello, el futbolista señaló que mantiene respeto por la institución y su hinchada. “Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad. También pedirle disculpas a todos los hinchas porque no comparto la decisión ni la forma en la que salí”, indicó.

En lo futbolístico, Zambrano aseguró que confía en su capacidad y en recuperar su mejor versión con la camiseta rosada. “Me sigo considerando uno de los mejores. Cuando yo sienta que no estoy rindiendo lo que tengo que dar, seré el primero en reconocerlo”, manifestó.

Finalmente, el defensor también se refirió a las acusaciones que circularon en su contra en los últimos meses. “Lo único duro fue toda esta avalancha que se formó sin ninguna prueba. Es un tema delicado que están viendo mis abogados, pero estoy con la conciencia tranquila”, concluyó.

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