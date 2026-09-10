Cienciano dio un paso importante en su objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El cuadro cusqueño derrotó 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, y consiguió una ventaja que buscará defender en Uruguay.

Luego del encuentro, Neri Bandiera analizó la victoria del ‘Papá’ y reconoció que el equipo tenía como principal objetivo quedarse con el triunfo en casa. El delantero argentino destacó la dificultad del compromiso, considerando la instancia del torneo y la propuesta del conjunto uruguayo.

“Sí, había que ganar, nos planteamos ganar. Obviamente que todo el mundo se acuerda de lo de Botafogo, pero son partidos difíciles. Cuartos de final de Copa, un equipo que se planta bien, aguerrido. Entonces, no era fácil”, señaló Bandiera.

Cienciano logró marcar diferencias durante la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja importante. Para el atacante, el equipo supo aprovechar ese momento del partido, aunque en el complemento tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia.

“Creo que sacamos la diferencia en el primer tiempo. En el segundo tuvimos dos o tres para ampliarlo, no pudimos, pero bueno”, explicó el delantero argentino tras el encuentro.

Una de las ocasiones más claras estuvo precisamente en los pies de Bandiera, quien tuvo la posibilidad de marcar el tercer tanto de Cienciano. El atacante explicó qué intentó hacer en aquella jugada y lamentó no haber podido convertir.

“Quise poner al segundo palo, picó y se empezó a abrir. Pero bueno, son cosas de partido”, comentó el futbolista, quien consideró que ese tanto habría permitido afrontar la vuelta con una diferencia todavía más cómoda.

“Una lástima porque hubiese sido un 3-0 un poco más tranquilizador. Pero tranquilo, creo que el equipo hizo un gran papel”, añadió Bandiera, satisfecho por el rendimiento colectivo mostrado por Cienciano en el primer duelo de la serie.

El delantero también resaltó un dato que refleja la fortaleza del cuadro cusqueño jugando como local. Con este resultado, Cienciano volvió a quedarse con una victoria en casa y mantuvo su invicto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega durante su campaña internacional.

“Seguimos invictos acá y bueno, ahora tenemos que ir a buscar la clasificación”, sentenció Bandiera, dejando claro que el plantel no piensa conformarse con la ventaja conseguida en Cusco.

Ahora, Cienciano deberá trasladar esa ventaja a Uruguay, donde se disputará el partido de vuelta frente a Montevideo City Torque. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo buscará cerrar la serie y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

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