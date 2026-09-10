Cienciano afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y marcará el inicio de una serie que tendrá su definición la próxima semana en Montevideo, Uruguay. El cuadro cusqueño llega con la ilusión de seguir haciendo historia en el certamen continental, mientras que el conjunto charrúa buscará conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

Para este compromiso, Cienciano tendría como posible alineación a Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; y Carlos Garcés. La principal ausencia será Gerson Barreto, quien no podrá participar debido a la acumulación de tarjetas amarillas. En ataque, Garcés será una de las principales cartas ofensivas del conjunto imperial, luego de convertirse en su máximo goleador en la presente edición de la ‘Suda’ con cuatro goles en nueve partidos.

Cienciano llega a esta instancia con la confianza en alto después de protagonizar una de las grandes sorpresas de los octavos de final. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo eliminó a Botafogo con un contundente marcador global de 6-2 y, además, viene de golear 5-2 a FC Cajamarca por el Torneo Clausura de la Liga 1. Este buen momento ofensivo le permite afrontar el duelo internacional con argumentos para buscar una victoria en casa y tomar una ventaja importante antes de viajar a Uruguay.

Uno de los principales argumentos del conjunto cusqueño estará precisamente en su capacidad para generar peligro en los últimos metros. Carlos Garcés suma cuatro goles en la competencia, mientras que Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar han convertido tres tantos cada uno. A ello se suma Cristian Souza, quien lidera la Sudamericana en asistencias con cinco pases decisivos. Cienciano tendrá que aprovechar esas variantes ofensivas para intentar romper la resistencia del equipo visitante.

Carlos Garcés registra cuatro goles en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Montevideo City Torque presentaría como posible once a Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Obregón; y Salomón Rodríguez. El cuadro uruguayo apostaría por una estructura con una defensa poblada y un solo delantero de referencia, aunque contará con jugadores capaces de generar peligro desde la segunda línea.

El conjunto de Montevideo también llega en un buen momento. Torque derrotó 2-1 a Cerro Largo en su último partido y marcha como uno de los protagonistas del Torneo Clausura uruguayo, donde se encuentra a solo un punto del primer lugar. En la Copa Sudamericana, su camino hasta los cuartos de final incluyó la eliminación de Tigre por un marcador global de 3-1. Su principal amenaza será Salomón Rodríguez, máximo goleador del equipo en el torneo con cinco anotaciones.

El duelo también tendrá como atractivo el factor altura, una de las circunstancias que Cienciano buscará utilizar a su favor en el Inca Garcilaso de la Vega. Para el conjunto imperial será fundamental conseguir una diferencia antes de afrontar la revancha en territorio uruguayo, aunque deberá evitar quedar expuesto ante un Torque que ha demostrado capacidad para competir fuera de casa. La CONMEBOL, además, designó al brasileño Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal, con Pablo Gonçalves en el VAR.

La serie tiene, además, un premio mayor esperando en semifinales. El ganador de Cienciano y Montevideo City Torque se medirá ante el vencedor de Santos y Atlético Mineiro. En esa otra llave, el ‘Peixe’ dio el primer golpe al imponerse 2-0 en la ida disputada en la Vila Belmiro, por lo que parte con ventaja de cara a la revancha del 16 de septiembre. El ‘Papá’ y Torque, por ello, saben que una clasificación los pondría a las puertas de una semifinal frente a uno de esos dos grandes clubes brasileños.

Salomón Rodriguez lleva cinco goles en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Montevideo City Torque)

Alineaciones del Cienciano vs. Montevideo City:

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés. Posible alineación de Montevideo City: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez.

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