El arbitraje peruano vuelve a estar en el centro de la discusión tras las recientes polémicas suscitadas en la Liga 1. En medio de este escenario, Henry Gambetta, exárbitro FIFA y exjefe del Departamento Técnico de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), brindó declaraciones que apuntan directamente al funcionamiento interno del organismo encargado de los jueces en el fútbol peruano. El excolegiado habló sobre presuntas presiones, diferencias internas y decisiones que, según su versión, no siempre habrían respondido a criterios estrictamente técnicos.

En diálogo con el programa Modo Fútbol, Gambetta explicó que su salida de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue producto de una decisión estrictamente personal. El exjefe técnico aseguró que su contrato estaba vigente hasta diciembre del año pasado, pero finalmente no fue renovado. Según relató, su postura independiente al momento de evaluar el desempeño de los árbitros habría incomodado a determinados sectores dentro de la dirigencia. “Parece que pisaba algunos callos dentro del sistema fútbol y eso no le agradó a muchos dirigentes, por eso pidieron que no continuara”, afirmó.

Gambetta sostuvo que mantener una posición independiente dentro de la estructura arbitral terminó generándole problemas. En ese sentido, explicó que existían diferencias cuando sus evaluaciones no coincidían con los intereses o criterios de otras personas vinculadas al sistema. “A veces, cuando uno quiere mantener su independencia y quiere plasmar lo que piensa y no lo que los otros piensan o piden, ahí es donde vienen los problemas”, manifestó. Ante esta situación, decidió no insistir en continuar en el cargo y priorizar su tranquilidad personal.

Una de las revelaciones más fuertes del exárbitro FIFA estuvo relacionada con las designaciones para los partidos de la Liga 1. Gambetta afirmó que la parte técnica no tenía el control absoluto sobre la elección de los jueces que dirigirían cada encuentro. “La parte técnica no decide qué árbitros van a dirigir. La CONAR es la que decide qué árbitros van a dirigir y a qué equipos van a dirigir”, señaló, cuestionando así el proceso mediante el cual se distribuyen las designaciones para cada jornada del campeonato.

Henry Gambetta se retiró del arbitraje en el 2018. (Foto: GEC)

El exjefe del Departamento Técnico incluso aseguró haber sido testigo de situaciones en las que las recomendaciones del área especializada eran dejadas de lado. De acuerdo con su versión, en determinadas ocasiones la parte técnica sugería no designar a un árbitro debido a su rendimiento reciente, pero pese a ello ese mismo juez terminaba recibiendo una nueva designación la semana siguiente. “Esto, obviamente, genera un descontento dentro del cuerpo arbitral”, explicó Gambetta, quien considera que este tipo de decisiones terminan afectando la confianza dentro del grupo.

Para Henry Gambetta, el problema no sería únicamente la elección de los árbitros, sino también una división interna dentro de la CONAR. El excolegiado habló de un “divorcio” entre la parte política de la comisión y el área técnica encabezada por Víctor Hugo Carrillo y sus instructores. Según explicó, mientras anteriormente ambas partes trabajaban de manera coordinada, ahora existiría una falta de consenso que dificulta la toma de decisiones y abre espacio para cuestionamientos sobre la independencia del área encargada de supervisar el rendimiento de los jueces.

Otro de los puntos mencionados por Gambetta estuvo relacionado con los informes de rendimiento arbitral. El exjefe técnico cuestionó que estas evaluaciones no siempre fueran tomadas en consideración para las siguientes designaciones. Asimismo, reconoció que durante su propia gestión también se cometieron omisiones. “Yo también tengo que hacer un mea culpa: cuando estuve como jefe del departamento, a veces no tocábamos algunas jugadas para no perjudicar la imagen de ciertos árbitros que eran referentes”, confesó, admitiendo que existieron decisiones destinadas a proteger la imagen de determinados jueces.

Las declaraciones de Henry Gambetta llegan en un momento especialmente sensible para el arbitraje peruano, cuestionado en las últimas semanas por distintas decisiones que generaron malestar entre clubes, futbolistas y aficionados. Sus testimonios vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca de la transparencia y la independencia dentro de la CONAR, además de la necesidad de establecer criterios claros y objetivos para las designaciones y evaluaciones de los árbitros que participan en la Liga 1.

Aunque ya no forma parte de la estructura arbitral, Gambetta considera que todavía puede contribuir al fútbol peruano desde otra posición. “Desde fuera creo que puedo aportar algo”, sostuvo. Sus palabras han abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre el arbitraje nacional y plantean interrogantes sobre el funcionamiento de la CONAR, especialmente en un campeonato donde cada decisión arbitral puede tener consecuencias importantes en la lucha por los objetivos deportivos de los clubes.

Henry Gambetta fue jefe del Departamento Técnico de la CONAR. (Foto: USI)

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