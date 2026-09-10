A pocas horas del trascendental partido frente a Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, hay una duda que viene rondando por la cabeza del comando técnico de Cienciano. Y es que si bien hasta el momento la única baja confirmada es la de Gerson Barreto por acumulación de tarjetas amarillas, recientemente se pudo conocer que una pieza clave en el esquema de Horacio Melgarejo está en duda para arrancar esta noche en el Estadio Inca Garcilaso.

Se trata de Alejandro Hohberg, quien no disputó los dos últimos partidos con Cienciano con la finalidad de que pudiera recuperarse de la distensión muscular que lo aquejaba. Si bien el reporte más reciente señala que está totalmente recuperado y ya recibió el alta médica, Horacio Melgarejo está dudando entre ponerlo desde el arranque o guardarlo como una pieza de recambio para la etapa complementaria.

El último encuentro que jugó Hohberg fue el pasado 23 de agosto, cuando inició las acciones en la derrota por 5-1 a manos de Sport Boys. Desde entonces se perdió la caída por 2-1 a manos de Cusco FC y la victoria por 5-2 sobre FC Cajamarca. Aunque esa inactividad podría jugarle en contra, en la interna del ‘Papá’ saben lo que puede darles en el campo de juego y la idea es que juegue sí o sí.

Hay dudas sobre si Alejandro Hohberg arranca de titular o como variante en el banquillo de suplentes. (Foto: Cienciano)

Así pues, es un hecho que Alejandro Hohberg jugará este jueves contra Montevideo City Torque, pero hace falta saber si lo hará de titular o esperando su oportunidad en el banquillo de suplentes. La lógica nos invita a creer que Melgarejo no se guardará nada y lo mandará al ruedo desde el arranque, consciente de que hoy debe sacar una ventaja importante para ir con un buen resultado a la vuelta en Uruguay.

En cuanto a números, ‘Ale’ está teniendo una gran temporada con Cienciano, registrando 17 goles y nueve asistencias en 36 partidos disputados, entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga. Si solo contabilizamos sus registros en la ‘Suda’, lleva tres goles y tres asistencias en 11 compromisos jugados. Claramente estamos hablando de un futbolista con mucha influencia en el juego del ‘Papá’.

Montevideo City Torque, por su parte, llegó a Lima el pasado martes y desde entonces viene concentrando hasta hoy. Recién este jueves la delegación del conjunto uruguayo viajará a Cusco, con el objetivo de estar en una ciudad con altitud el menor tiempo posible y así evitar que esto les afecte más de la cuenta. Los dirigidos por Marcelo Méndez no quieren sorpresas y esperan salir airosos del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alejandro Hohberg registra tres goles y tres asistencias con Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras hoy jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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