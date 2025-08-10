Luego de igualar ante Atlético Mineiro (1-1) en Brasil y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, Cienciano tuvo una irregularidad de resultados en la Liga 1: dos triunfos, cinco empates y tres derrotas en 10 partidos. Por ello, no llega en su mejor momento a la serie ante Bolívar, y encima hubo un cambio de planes para su preparación para este duelo de ida, pues el plantel tenía previsto arribar la madrugada de hoy a La Paz, y recién lo podrá hacer mañana lunes.

Luego de enfrentar a Comerciantes Unidos en Cutervo el último viernes, el plantel se desplazó a Chiclayo para tomar el vuelo con destino a Lima, y ahí coger la conexión a La Paz, Bolivia. Sin embargo, por fallas técnicas en el motor del avión se canceló el vuelo a la capital, según informó Nicole Torrejón en su cuenta de ‘X’.

Por ello, el plantel de Carlos Desio entrenó esta mañana en Chiclayo, y no en La Paz como tenía previsto, perdiendo así un entrenamiento en la altura, clave para enfrentar a Bolívar este miércoles en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Se espera que en el transcurso de la tarde de hoy el ‘Papá’ realice el itinerario Chiclayo-Lima-La Paz y aterrice en la madrugada de mañana a Bolivia.

Cienciano ganó uno de sus últimos ocho partidos en la Liga 1: 3-0 a Los Chankas. (Foto: Cienciano)

En el mejor de los casos, y sin haber descansado lo ideal por los constantes viajes, Cienciano entrenará lunes y martes en La Paz y quedará listo para enfrentar este miércoles a Bolívar. Un buen resultado será importante para cerrar la serie la próxima semana, en el Inca Garcilaso de la Vega, y poder avanzar a cuartos de final.

El ‘Papá’ sufrió las bajas de Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Didier La Torre, Alexi Gómez y Adrián Ascues, pero se reforzó con Alejandro Hohberg, Christian Souza, Gonzalo Aguirre, Nicolás Amasifuen y Ray Sandoval, quienes podrían debutar en el torneo internacional en esta llave ante los bolivianos.

Bolívar llega en buen momento: viene de golear 5-0 a Real Tomayapo, con doblete de Martín Cauteruccio -exdelantero de Sporting Cristal-, y es tercero en la liga local, a siete puntos del líder The Strongest. Será un interesante duelo de altura en busca del pasaje a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bolívar viene de golear 5-0 a Real Tomayapo por la liga boliviana. (Foto: @Bolivar_Oficial)

¿Cuándo y a qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar?

El duelo de ida de octavos de final se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y está programado para el miércoles 13 de agosto a las 5:00 p.m. El cuadro boliviano es local porque accedió desde la Copa Libertadores y los cusqueños tienen la ventaja de cerrar como locales el miércoles 20 de agosto a la misma hora..

De acuerdo a la distribución de las llaves, el ganador de este partido accederá a cuartos de final y tendrá la oportunidad de enfrentarse contra el vencedor de la llave de Godoy Cruz vs. Atlético Minerio, rival que ya enfrentó al ‘Papá’ en la fase de grupos: igualaron tanto en Perú como en Brasil.

