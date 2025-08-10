La Liga 1 2025 no se detiene y poco a poco vamos entrando en la parte más interesante del Torneo Clausura, donde comienza a clarificarse el camino de los equipos que llegarán a la recta final del campeonato con chances claras de levantar el título nacional. De momento, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Cusco FC son los clubes que están prendidos en la parte alta de la tabla de posiciones, por lo que será interesante analizar el calendario que le queda a cada uno de ellos.

Sporting Cristal, después de vencer por 1-0 a Melgar, tomó la punta del Torneo Clausura y llegó a los 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 11 goles a favor y ninguno en contra. Hay un cambio notorio en la propuesta de los rimenses en este segundo semestre de la temporada y por fin comienza a notarse la mano de Paulo Autuori.

En cuanto al calendario que se le viene a los celestes, hay que remarcar que tendremos un receso de alrededor de tres semanas entre la fecha 7 y 8, debido a los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. Así pues, el fixture de los cerveceros es el siguiente: Binacional (V), UTC (L), Cusco FC (V), Alianza Atlético (L) y Juan Pablo II College (V).

Fecha Hora Partido Estadio 18/08 5:30 p.m. Binacional vs. Sporting Cristal Guillermo Briceño Rosamedina 23/08 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. UTC Alberto Gallardo Por confirmar Por confirmar Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega Por confirmar Por confirmar Sporting Cristal vs. Alianza Atlético Alberto Gallardo Por confirmar Por confirmar Juan Pablo II vs. Sporting Cristal Complejo Deportivo Juan Pablo II College

Del lado de Universitario, su triunfo por 1-0 sobre Sport Boys lo colocó en la segunda posición del Torneo Clausura con 12 puntos, a uno solo de Sporting Cristal. Los cremas quieren llevarse este certamen para evitar que se jueguen los play-offs y puedan proclamarse tricampeones de manera automática.

El calendario de los dirigidos por Jorge Fossati está más apretado que el los del Rímac, pues hay que considerar que tienen de por medio la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, además del clásico contra el ‘compadre’. Hincha crema, toma nota: Sport Huancayo (V), Alianza Lima (L), Melgar (V), Binacional (L) y UTC (V).

Fecha Hora Partido Estadio 17/08 12:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD de Huancayo 24/08 5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima Monumental Por confirmar Por confirmar Melgar vs. Universitario Monumental de la UNSA Por confirmar Por confirmar Universitario vs. Binacional Monumental Por confirmar Por confirmar UTC vs. Universitario Héroes de San Ramón

Cusco FC, una de las revelaciones del campeonato y que descansó en esta fecha 5, mantiene su puntaje perfecto con cuatro triunfos en cuatro partidos, además de ocho goles a favor y siete en contra. De la mano de Miguel Rondelli y el goleador Facundo Callejo, el cuadro imperial sueña con meterse a los play-offs por el título nacional.

Veremos si los dorados son capaces de competir hasta las últimas jornadas, considerando que en esta etapa de la Liga 1 primará la fortaleza del plantel y el rendimiento de las piernas de los futbolistas. De esta manera, el calendario que se les avecina es el siguiente: Alianza Atlético (L), Juan Pablo II College (V), Sporting Cristal (L), Ayacucho FC (V) y Comerciantes Unidos (L).

Fecha Hora Partido Estadio 17/08 6:30 p.m. Cusco FC vs. Alianza Atlético Inca Garcilaso de la Vega 22/08 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC Complejo Deportivo Juan Pablo II College Por confirmar Por confirmar Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega Por confirmar Por confirmar Ayacucho FC vs. Cusco FC Las Américas Por confirmar Por confirmar Cusco FC vs. Comerciantes Unidos Inca Garcilaso de la Vega

