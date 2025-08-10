La pelea por el Torneo Clausura 2025 se pone cada vez más candente. (Foto: Sporting Cristal / GEC / Liga 1)
La no se detiene y poco a poco vamos entrando en la parte más interesante del Torneo Clausura, donde comienza a clarificarse el camino de los equipos que llegarán a la recta final del campeonato con chances claras de levantar el título nacional. De momento, , y son los clubes que están prendidos en la parte alta de la tabla de posiciones, por lo que será interesante analizar el calendario que le queda a cada uno de ellos.

, después de vencer por 1-0 a Melgar, tomó la punta del Torneo Clausura y llegó a los 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 11 goles a favor y ninguno en contra. Hay un cambio notorio en la propuesta de los rimenses en este segundo semestre de la temporada y por fin comienza a notarse la mano de Paulo Autuori.

En cuanto al calendario que se le viene a los celestes, hay que remarcar que tendremos un receso de alrededor de tres semanas entre la fecha 7 y 8, debido a los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. Así pues, el fixture de los cerveceros es el siguiente: Binacional (V), UTC (L), Cusco FC (V), Alianza Atlético (L) y Juan Pablo II College (V).

FechaHoraPartidoEstadio
18/085:30 p.m.Binacional vs. Sporting CristalGuillermo Briceño Rosamedina
23/0811:00 a.m.Sporting Cristal vs. UTCAlberto Gallardo
Por confirmarPor confirmarCusco FC vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega
Por confirmarPor confirmarSporting Cristal vs. Alianza AtléticoAlberto Gallardo
Por confirmarPor confirmarJuan Pablo II vs. Sporting CristalComplejo Deportivo Juan Pablo II College

Del lado de , su triunfo por 1-0 sobre Sport Boys lo colocó en la segunda posición del Torneo Clausura con 12 puntos, a uno solo de Sporting Cristal. Los cremas quieren llevarse este certamen para evitar que se jueguen los play-offs y puedan proclamarse tricampeones de manera automática.

El calendario de los dirigidos por Jorge Fossati está más apretado que el los del Rímac, pues hay que considerar que tienen de por medio la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, además del clásico contra el ‘compadre’. Hincha crema, toma nota: Sport Huancayo (V), Alianza Lima (L), Melgar (V), Binacional (L) y UTC (V).

FechaHoraPartidoEstadio
17/0812:00 p.m.Sport Huancayo vs. UniversitarioIPD de Huancayo
24/085:30 p.m.Universitario vs. Alianza LimaMonumental
Por confirmarPor confirmarMelgar vs. UniversitarioMonumental de la UNSA
Por confirmarPor confirmarUniversitario vs. BinacionalMonumental
Por confirmarPor confirmarUTC vs. UniversitarioHéroes de San Ramón

, una de las revelaciones del campeonato y que descansó en esta fecha 5, mantiene su puntaje perfecto con cuatro triunfos en cuatro partidos, además de ocho goles a favor y siete en contra. De la mano de Miguel Rondelli y el goleador Facundo Callejo, el cuadro imperial sueña con meterse a los play-offs por el título nacional.

Veremos si los dorados son capaces de competir hasta las últimas jornadas, considerando que en esta etapa de la Liga 1 primará la fortaleza del plantel y el rendimiento de las piernas de los futbolistas. De esta manera, el calendario que se les avecina es el siguiente: Alianza Atlético (L), Juan Pablo II College (V), Sporting Cristal (L), Ayacucho FC (V) y Comerciantes Unidos (L).

FechaHoraPartidoEstadio
17/086:30 p.m.Cusco FC vs. Alianza AtléticoInca Garcilaso de la Vega
22/083:15 p.m.Juan Pablo II vs. Cusco FCComplejo Deportivo Juan Pablo II College
Por confirmarPor confirmarCusco FC vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega
Por confirmarPor confirmarAyacucho FC vs. Cusco FCLas Américas
Por confirmarPor confirmarCusco FC vs. Comerciantes UnidosInca Garcilaso de la Vega

