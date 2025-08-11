Este miércoles 13 de agosto, Cienciano inicia su participación en los octavos de final de Copa Sudamericana ante Bolívar, por lo que buscó tomar previsiones en el momento de viajar a la ciudad de La Paz y realizar aclimatación. Sin embargo, no todo salió como se esperaba porque tuvo que esperar un día más para llegar a Bolivia y realizar los entrenamientos respectivos. Por esta razón, recién arribaron este lunes.

Tras los problemas ocurridos en las últimas horas por una falla técnica en el motor del avión, Cienciano pudo aterrizar en Bolivia a las 4:00 a.m. (hora peruana), según información del periodista Gustavo Adrianzén. Además, la misma fuente informó que esta tarde será su primer entrenamiento en el complejo deportivo The Strongest.

Desde club también realizaron un video del equipo arribando al país altiplánico, por lo que quedará listo para las 2:30 p.m. (hora peruana) que iniciarán los trabajos de preparación. Esta actividad se repetirá también el día martes para quedar concentrados hasta el miércoles.

Por otro lado, se pudo conocer algunos detalles de la convocatoria como es el caso de la no inclusión de Ray Sandoval. El delantero no fue inscrito porque solo podían sumar cinco refuerzos en la nueva lista de buena fe del torneo internacional, por lo que se perderá ambos partidos.

Ray Sandoval vuelve al Cusco, luego de haber jugado en 2015 y 2020 en Cusco FC. (Foto: @Club_Cienciano)

El ‘Papá’ sufrió las bajas de Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Didier La Torre, Alexi Gómez y Adrián Ascues, pero se reforzó con Alejandro Hohberg, Christian Souza, Gonzalo Aguirre, Yimi Gamero y Nicolás Amasifuen, quienes podrían debutar en el torneo internacional en esta llave ante los bolivianos.

Bolívar llega en buen momento: viene de golear 5-0 a Real Tomayapo, con doblete de Martín Cauteruccio -exdelantero de Sporting Cristal-, y es tercero en la liga local, a siete puntos del líder The Strongest. Será un interesante duelo de altura en busca del pasaje a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cabe resaltar que Cienciano adelantó su partido de Liga 1 y jugó el pasado viernes ante Comerciantes Unidos, dejando un resultado de 1-1 en el marcador. Tras ello, el plantel se desplazó a Chiclayo para tomar el vuelo con destino a Lima, y ahí coger la conexión a La Paz, Bolivia. Sin embargo, por fallas técnicas en el motor del avión se canceló el vuelo a la capital, según informó Nicole Torrejón en su cuenta de ‘X’.

El plantel de Desio entrenó el domingo en Chiclayo para no perder tiempo de preparación. Eso sí, perdió un día clave de adaptación porque estaba programado a hacerlo en la ciudad de La Paz. Tras arreglar los problemas, solo quedar seguir afinando detalles en cuanto al plantel.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar?

El duelo de ida de octavos de final se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y está programado para el miércoles 13 de agosto a las 5:00 p.m. El cuadro boliviano es local porque accedió desde la Copa Libertadores y los cusqueños tienen la ventaja de cerrar como locales el miércoles 20 de agosto a la misma hora..

De acuerdo a la distribución de las llaves, el ganador de este partido accederá a cuartos de final y tendrá la oportunidad de enfrentarse contra el vencedor de la llave de Godoy Cruz vs. Atlético Minerio, rival que ya enfrentó al ‘Papá’ en la fase de grupos: igualaron tanto en Perú como en Brasil.

