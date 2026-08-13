Copa Sudamericana
Cienciano vs. Botafogo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus
Cienciano vs. Botafogo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por la Copa Sudamericana 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus Premium).
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¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?
En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.