Copa Sudamericana 

Cienciano vs. Botafogo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus

Cienciano vs. Botafogo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. por la Copa Sudamericana 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus Premium).

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV. (Diseño: Depor)
Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Matías Succar.

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Posible alineación de Botafogo: Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho, Danilo; Álvaro Montoro; Arthur Cabral y Matheus Martins.

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El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario del partido entre Cienciano vs. Botafogo.

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Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Bienvenidos al minuto a minuto de Depor, para seguir la transmisión del partido entre Cienciano vs. Botafogo.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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